Chi sono Le Endrigo X Factor 2021 squadra Emma/ La band contro il patriarcato

Chi sono Le Endrigo, band di X Factor 2021

Le Endrigo sono la band nel roster di Emma a X Factor 2021. La band tutta bresciana nata al Villaggio Sereno, è composta dai fratelli Gabriele e Matteo Tura, Ludovico Gandellini e Vittorio Massa. Il nome della band è chiaramente ispirato ad uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana, Sergio Endrigo: i quattro bresciani hanno hanno voluto aggiungere l’articolo determinativo femminile plurale per far capire che dietro le apparenze hanno qualcosa da raccontare. Le Endrigo, infatti, vogliono lanciare con le loro canzoni un messaggio contro la mascolinità tossica, contro il patriarcato e il sessismo che c’è, nel mondo della musica e in generale. “Mi ha colpito il nome, tendente al femminile, e mi piacciono perché sono l’antimachismo, l’antipatriarcato e lanciano un messaggio importante. Gli uomini possono fare tanto per le donne e trovare dei frontmen che possano lanciare spunti di questo tipo è raro”, ha detto Emma a Il giornale di Brescia. La band ha già pubblicato tre album dal 2017 al 2021: “Ossa rotte, occhi rossi” (2017), “Giovani leoni” (2018) e “Le Endrigo” (2021).

Il percorso de Le Endrigo a X Factor 2021

Le Endrigo si sono presentati alle audizioni di X Factor 2021 con il loro inedito “Cose più grandi di te”. Emma è rimasta molto colpita dal loro brano che le è subito rimasto in testa, Manuel Agnelli non si è “spettinato” ma ha apprezzato la loro esibizione, mentre Hell Raton si è detto certo che il pubblico a casa li apprezzerà molto. Per loro quattro sì. Ai Bootcamp si sono presentati con una cover di “Lamette”, mentre agli Home Visit hanno conquistato un posto ai Live con il loro singolo “Stare soli”. “Sta andando come speravamo, sembra già passata una vita. Adesso arriviamo a questo Live contenti: spaventati ovviamente, ma soddisfatti di un lavoro mostruoso con una persona che ci capisce e ci sprona”, hanno detto i quattro ragazzi a Il giornale di Brescia.

Video, audizione Le Endrigo a X Factor 2021

