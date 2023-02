Stefania Sandrelli, Ornella Vanoni e Anna Fabbri, ex di Gino Paoli/ “L’amore resta”

Chi sono le ex fidanzate di Gino Paoli?

Il grande cantautore italiano Gino Paoli si esibirà a breve sul palco dell’Ariston di Sanremo in veste di superospite ma nel corso degli anni nonostante la sua fama musicale, il cantautore è stato spesso al centro dell’attenzione dei giornalisti per le sue ex fidanzate e le sue relazioni sentimentali che includono svariati matrimoni, tradimenti, figli e riappacificazioni. Le ex fidanzate di Gino Paoli sono molte ma le più importanti sono: Stefania Sandrelli (attrice e vincitrice di tre David di Donatello), Ornella Vanoni (nota cantante italiana) e Anna Fabbri.

Gino Paoli era sposato con Anna Fabbri ma durante la loro storia d’amore, nel 1961, incontrò per la prima volta Stefania Sandrelli e se ne innamorò perdutamente nonostante a quel tempo lei fosse ancora minorenne. Furono anni di grande scalpore non solo perché la Sandrelli a quel tempo aveva solo 16 anni ma anche perché Gino Paoli diventò padre di Giovanni (figlio di Anna Fabbri) e parallelamente anche di Amanda (figlia di Stefania Sandrelli che a causa della situazione prese il cognome della madre). Tra le due relazioni parallele del cantautore però c’era anche Ornella Vanoni.

Ornella Vanoni e le dichiarazioni di Gino Paoli sulle sue ex fidanzate

Come preannunciato, le due storie d’amore parallele di Gino Paoli con Anna Fabbri e Stefania Sandrelli si intrecciano anche con la storia insieme a Ornella Vanoni, che era iniziata clandestinamente nel 1960, durante il matrimonio con Anna Fabbri e solo un anno prima dell’arrivo di Stefania Sandrelli. La storia di Gino Paoli e Ornella Vanoni si intreccia con la loro passione in comune per la musica, i due infatti dopo essersi conosciuti hanno iniziato a lavorare e collaborare insieme musicalmente e il cantautore scriveva molti brani per lei.

Ornella su Gino Paoli aveva detto solo che quando stavano insieme lui non era ne ricco ne bello e che quindi la loro relazione era nata da una forte passione e da un sentimento. Gino Paoli invece si è trovato spesso a parlare delle sue ex fidanzate e anni fa aveva rilasciato una dichiarazione di forte impatto ma che rendeva molto chiaro il suo punto di vista sulla sua famiglia allargata e i suoi amori: “Se amo una donna è per tutta la vita: le ragioni per cui l’ho amata sussistono, la bellezza permane. Perché smettere solo perché non si va più a letto insieme?. Quell’amore resta, anche se ha portato con sé gioia e sofferenza in egual misura”.











