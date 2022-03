Chi sono le ex fidanzate Gianmaria Antinolfi/ Da Belen Rodriguez a Dayane Mello fino a Soleil

Gianmaria Antinolfi e tutte le ex: da Belen Rodriguez a Soleil Sorge fino all’ultima fidanzata Greta lasciata durante il Grande Fratello Vip. Una carrellata di star e celebrities nella vita sentimentale dell’imprenditore napoletano che é balzato su tutte le prime pagine dei settimanali di gossip per il flirt estivo con Belen Rodriguez. I due paparazzati durante l’estate 2020 sono stati i protagonisti di una serie di scatti roventi che hanno fatto impazzire i fan della showgirl argentina reduce dalla fine della storia d’amore con Stefano De Martino.

Durante la conoscenza con Belen in realtà Gianmaria era già impegnato con Dayane Mello che ha prontamente scaricato per concentrarsi sulla Rodriguez. “Di lei potrei parlare soltanto in modo meraviglioso. Siamo stati insieme a Capri e a Ibiza, sono stato fortunato” – ha raccontato l’imprenditore proprio nella casa del GF VIP.

Gianmaria Antinolfi e le ex fidanzate: da Dayane Mello a Soleil Sorge

Il flirt tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi é stato uno dei piú caldi dell’estate 2020. Durante quel periodo peró a far notizia anche le dichiarazioni di Dayane Mello che ha scoperto della tresca direttamente dai giornali. “Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo credere: Gianmaria Antinolfi frequentava me mentre corteggiava Belén. Mi ha riempito di bugie” – le parole della modella brasiliana che é uscita per diversi mesi con il bel imprenditore.

“Lo frequentavo da circa un mese e mezzo. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro, poi ho scoperto che a quella cena c’era Belén Rodríguez. Da quel momento di colpo è diventato strano e senza preavvisi mi ha mandato un sms per lasciarmi” – ha raccontato Dayane. Archiviata la storia con Belen, Gianmaria si é legato a Soleil Sorge che ha rincontrato proprio nella casa del Grande Fratello Vip. Tra i due un rapporto di alti e bassi, anche se l’imprenditore ha precisato: “io non ho problemi, le voglio bene. Io gli voglio bene, anche se mi aspettavo una chiamata quando ha scoperto che sarebbe entrato nella Casa come me”.

