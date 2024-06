Chi sono le tentatrici scelte dai fidanzati di Temptation Island 2024?/ Lino sceglie Maika, Tony e Karina…

Quali tentatrici hanno scelto i fidanzati di Temptation Island 2024

Temptation Island 2024 ha il via con la consueta conoscenza delle coppie e dei single che tenteranno fidanzati e fidanzate. Con i consueti mantelli rossi, le tentatrici fanno il loro arrivo sulla spiaggia per farsi conoscere dai fidanzati che rimangono alquanto colpiti dalla loro bellezza. Arriva dunque il momento delle decisioni e ogni ragazzo sceglie una tentatrice diversa: parte Lino, il fidanzato di Alessia, che sceglie la bionda Maika. Il secondo a fare la sua scelta è Tony, fidanzato di Jenny, che sceglie Karina, 28enne di Grosseto dai lunghi capelli mori.

Alex, il fidanzato di Vittoria, sceglie invece la bella Sofia. Matteo, il fidanzato di Siria, sceglie la tentatrice Nicole. Si continua allora con Christian, fidanzato di Ludovica, la cui scelta ricade sulla single Teresa. L’ultimo a fare la sua scelta è Raul, che sceglie una ragazza molto simile alla sua fidanzata Martina, il cui nome è Jennifer. Le tentatrici scelte sono le stesse che prendono per mano i fidanzati da cui sono state preferite per portarli nel villaggio, dove subito l’attenzione ricade su Lino e Tony che, oltre a manifestare il loro interesse per la ragazza scelta, lo palesano anche per altre ragazze, facendo infuriare e piangere sin dalle prime ore le rispettive fidanzate.











