Temptation Island 2024, prima puntata/ Diretta: le coppie concorrenti, tentatori e tentatrici

L’attesa sta per esaurirsi; oggi – 27 giugno 2024 – in prima serata su Canale 5, in uno scenario paradisiaco a sud della Sardegna potremo finalmente immergerci nei dissidi di coppia, tumulti sentimentali e nelle ‘prove d’amore’ di Temptation Island 2024. Ancora una volta, come da tradizione, l’onere e l’onore della narrazione a partire dalla prima puntata sarà affidato a Filippo Bisciglia; il conduttore osserverà da super partes le dinamiche delle 7 coppie protagoniste del reality che a partire da questa sera si cimenteranno nelle tentazioni che possono segnare un punto di svolta, tanto in positivo quanto in negativo.

Come confermano le anticipazioni del comunicato ufficiale diramato da Mediaset, saranno ben 14 i protagonisti di Temptation Island 2024; 7 coppie che dovranno superare già dalla prima puntata non solo il test della distanza ma soprattutto la possibilità di avere, servite su un piatto d’argento, le tentazioni di ben 26 single. Ma andiamo conoscere meglio quelle che sono le coppie protagoniste del reality e che a partire da questa sera ci lasceranno sbirciare tra le reciproche dinamiche di coppia.

Anticipazioni Temptation Island 2024, quali coppie riusciranno a sopravvivere alle tentazioni? I concorrenti

Alessa (30 anni) e Lino (29 anni), hanno scelto Temptation Island 2024 per scoprire se dopo 4 anni di relazione il famoso ‘fuoco’ ancora arde in maniera sincera. Stesso discorso per la seconda coppia, Jenny (26) e Tony (41), insieme da 5 anni. La lista delle coppie protagoniste dalla prima puntata prosegue con Christian (34) e Ludovica (29); Siria (22) e Matteo (33); Gaia (24) e Luca (32); Martina (26) e Raul(23); Vittoria (34) e Alex (36).

Quante delle coppie protagoniste di Temptation Island 2024 riusciranno a dare seguito all’amore costruito in questi anni a dispetto delle ‘bollenti’ tentazioni che aleggiano nel programma? Stando alle anticipazioni, Non sarà facile per i 14 concorrenti far fronte alla spensieratezza, bellezza e grinta dei 26 single che saranno sparsi per l’Is Morus Relais, ovvero la meravigliosa cornice degli eventi che, nel sud della Sardegna, anche quest’anno andrà ad impreziosire la bellezza scenografica della prima puntata di Temptation Island 2024.

Dal Pinnettu al falò di confronto: tutto pronto per la diretta della prima puntata di Temptation Island 2024

Le dinamiche di Temptation Island 2024, stando alle anticipazioni del comunicato ufficiale Mediaset, saranno più o meno le medesime di sempre. Il momento clou per ogni coppia sarà quello del falò dove tra immagini della settimana, confronti infuocati e diatribe sentimentali si deciderà ogni settimana il destino di ogni coppia. Attenzione però, perchè non mancherà anche l’esperienza del Pinnettu; ovvero il luogo dove per questioni piuttosto delicate i concorrenti potranno essere messi al corrente di importanti novità anche in maniera immediata. Infine, ciliegina sulla torta il falò di confronto delle coppie che dal 21esimo giorno di permanenza sarà lo scenario che racconterà la fine o il prosieguo delle storie d’amore protagoniste a Temptation Island 2024.

Dunque, ultimate le anticipazioni di Temptation Island 2024 per la prima puntata non ci resta che dare l’appuntamento questa sera – 27 giugno 2024 – su Canale 5 per l’esordio di Temptation Island 2024 e delle sue coppie che, come sempre, sarà disponibile anche per la visione in diretta streaming usufruendo della piattaforma Mediaset Play.

Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2024

In occasione della prima puntata di Temptation Island 2024 – in onda questa sera su Canale 5 – come si può non citare anche lo scacchiere che compone tentatori e tentatrici di questa edizione; 13 per la compagine maschile, altrettante per quella femminile. Andiamo dunque a scoprire i nomi e piccole curiosità sul loro conto prima di vedere in che modo le loro vite si intrecceranno con le coppie protagoniste.

TENTATORI TEMPTATION ISLAND 2024

Tra i tentatori di Temptation Island 2024 partiamo dal più giovane, Fede; originario della provincia di Foggia e studente di scienze motorie. Abbiamo poi Jakub, 24 anni ed originario di Verona. Giovanni, 26 anni di Siena e Federico, 27enne di Napoli. La lista prosegue con il 28enne di Novara Andy, Carlo di 28 anni così come Maicol di Gubbio. Roberto, ingegnere 30enne originario di Gela con la passione per lo sport in particolare calcio e boxe. I tentatori di Temptation Island più ‘anziani’ sono Filippo, 31 anni; Simone (32) e Andrea, anche lui 32 anni e residente a Madrid da diversi anni dove gestisce un cocktail bar. Lo scacchiere si conclude con Luigi (33) di Caserta e con origini nobili e Federico (34) di Faenza.

TENTATRICI TEMPTATION ISLAND 2024

Nello scacchiere delle tentatrici di Temptation Island 2024 partiamo ancora dalla più giovane: Noemi, 21 anni e originaria di Napoli con la passione per la moda e per il ballo. Abbiamo poi Jennifer, 22enne di Cosenza, Melania di 23 anni e studente di mediazioni linguistica. La lista prosegue con Gaietta (23), Siriana (24) e ancora Nicole, 25enne originaria di Milano che vive con la sua amata nonna. Dalla provincia di Pordenone arriva la 25enne Chiara; Sofia (27) vive invece a Perugia ma è nata in Uruguay dove ha vissuto i suoi prima anni di vita prima di trasferirsi prima a Valencia (Spagna) e poi in Italia. La rosa delle tentatrici di Temptation Island si chiude con Mara (28) di Taranto; Karina (28) di origini russe ma che vive a Grosseto; Malika, 30 anni e originaria di Roma e infine Teresa, 32enne originaria di Sassuolo e Marta (33) di origini toscane.











