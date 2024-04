Chi sono Nicolò, Gaia e Giuseppe, The Voice Generations 2024/ Si aggiudicheranno la finale?

Nicolò, Gaia e Giuseppe con “Ti Vorrei sollevare” conquistano The Voice Generation

Nicolò, Gaia e Giuseppe sono tra i concorrenti di The Voice Generation, il nuovo spin-off di The Voice, dove a sfidarsi sono gruppi di cantanti di generazioni differenti costituiti da famiglie condotto da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Il terzetto ha conquistato la giuria durante la puntata delle Blind Auditions con il brano “Ti vorrei sollevare” di Elisa e Giuliano Sangiorgi. Una performance forte che non passa affatto inosservata; a notare sin da subito il talento dei tre sono i coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa che si girano tutti! Ma chi sono? Gaia Gentile è una cantante barese e ha deciso di mettersi in gioco sul palcoscenico di The Voice Generation con il papà Giuseppe e il compagno Nicolò Pantaleo, entrambi entrambi musicisti.

La performance del terzetto ha convinto pubblico e giuria permettendo a Nicolò, Gaia e Giuseppe di strappare un biglietto di sola andata per la finale di The Voice Generation. I tre chiamati a scegliere in quale team entrare, alla fine hanno optato per la leonessa del rock Loredana Bertè!

Nicolò, Gaia e Giuseppe vinceranno The Voice Generation?

Nicolò, Gaia e Giuseppe sono alla finale di The Voice Generation, il talento di Gaia è innegabile: la giovane cantante originaria di Cassano delle Murge ha convinto davvero tutti entrando nel team Loredana Berté. Ad accompagnarla sul palco gli uomini più importanti della sua vita: il papà Giuseppe alla chitarra e il fidanzato Nicolò al pianoforte: uno speciale trio, unito dalla passione per la musica, che ha saputo emozionare il pubblico.

