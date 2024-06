Chi sono Sebastiano e Carla, genitori di Cristiano Malgioglio/ Il cantante: “Loro sono i miei angeli…”

Cristiano Malgioglio, in qualità di paroliere e cantante, ci ha mostrato a più riprese attraverso il mondo delle 7 note il suo talento, il suo estro, ma soprattutto un’immensa sensibilità. Tale aspetto è emerso spesso anche quando si è ritrovato a raccontare aneddoti molto toccanti, soprattutto in riferimento ai suoi amati genitori: Sebastiano e Carla.

Chi è Onur, nuovo fidanzato di Cristiano Malgioglio/ "Sposarmi? No, sarebbe solo per lasciargli la pensione"

In una recente intervista rilasciata a Verissimo, Cristiano Malgioglio è tornato a parlare dell’amore viscerale per i suoi genitori. In particolare, il paroliere ha raccontato come sua madre Carla avrebbe voluto un futuro diverso per lui: un desiderio che suo malgrado non ha potuto realizzare. “Quando sono andato via di casa mia madre mi disse: ‘Mi dai un grande dispiacere Cristiano…’. Lei voleva che mi sposassi, che avessi dei figli, che lei diventasse nonna. Purtroppo non ho realizzato questo desiderio di mia madre ma non ho scelto la mia natura, nessuno di noi sceglie la propria sessualità”.

Cristiano Malgioglio e la gaffe con il Dalai Lama: "Mi disse 'emani una luce ma...'/ Retroscena sull'incontro

Cristiano Malgioglio, il racconto struggente della morte di suo padre Sebastiano: “Mi disse: ‘Vieni presto, ti prego’…”

Sempre nello studio di Verissimo, Cristiano Malgioglio non riuscì a trattenere le lacrime parlando dei suoi genitori e menzionando il dolore per la scomparsa di sua madre Carla. “Loro sono i miei angeli, quando parlo dei miei genitori ho sempre un colpo al cuore, non so… La morte di mia madre l’ho patita tantissimo, volevo lasciare tutto e andare in India; non mi interessava più di nulla”.

Ascoltando le parole di Cristiano Malgioglio nel raccontare l’amore per i suoi genitori, risulta difficile non commuoversi quando ricorda il triste aneddoto della scomparsa di suo padre Sebastiano. “Quando è morto mio padre mi ricordo che c’era un mio brano che andava molto forte ed ero ospite in un programma di Fiorello. In serata dovevo prendere l’aereo perchè lui stava male, mia sorella mi disse di arrivare subito perchè si pensava non superasse la notte…”. Il paroliere – intervistato a Verissimo – ha poi aggiunto: “C’era un temporale incredibile e io avevo il terrore, ad un certo punto lei mi passò mio padre e lui: ‘Vieni presto, ti prego: devo dirti una cosa…’. Io gli dissi che sarei arrivato il giorno successivo, ma quando arrivai lì lui se ne era già andato. E’ stato terribile, non so cosa volesse dirmi; forse era felice per me”.

Onur, chi è il nuovo fidanzato di Cristiano Malgioglio/ Dopo Furkan un altro amore turco: "Innamorato…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA