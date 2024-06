Chi è Onur, nuovo fidanzato di Cristiano Malgioglio/ “Sposarmi? No, sarebbe solo per lasciargli la pensione”

Cristiano Malgioglio, chi è il nuovo fidanzato Onur di 40 anni più giovane

Ha dichiarato di voler mantenere il riserbo sulla sua vita privata e soprattutto sentimentale ma non è sfuggito all’occhio attento del gossip, e soprattutto di Silvia Toffanin a Verissimo, che Cristiano Malgioglio ha un nuovo fidanzato Onur, chi è? Sull’uomo le informazioni sono davvero poche. Si sa che è di origine turche, come il precedente compagno del paroliere Furkan e che ha 39 anni. Durante la chiacchierata con la padrona di casa di Verissimo il cantautore non si è voluto sbilanciare troppo: “Quando racconto queste storie poi finiscono, quindi non dico più niente. Quando sarà il momento, verrò ospite da te. Sono nella fase dello splendore”.

Cristiano Malgioglio e il suo fidanzato Onur hanno 40 anni di differenza ma per il paroliere l’età è solo un numero. In un’intervista al Corriere della Sera ha rivelato: “E che me ne faccio di uno della mia età? Non è troppo giovane, non vuole andare in discoteca. Ma poi l’amore non è solo sotto le lenzuola.” I due hanno molto interessi in comune come la voglia di divertirsi ed andare ballare e l’unico vero ostacolo sono i problemi di lingua. Malgioglio non parla il turco ed Onur non parla l’italiano e dunque i due comunicherebbero con il traduttore.

Sempre durante la lunga chiacchierata con Maria Volpe del Corriere della Sera Cristiano Malgioglio ha confessato di non avere nessuna intenzione di sposare il suo fidanzato Onur: “Matrimonio? Ora non avrebbe senso. Per lasciargli la pensione? No, sono troppo libero, se sono triste prendo, parto e vado dove mi pare. Se mi fossi sposato e avessi avuto dei figli sarei stato apprensivo, meglio così”. E subito dopo, infine, ha rivelato che non ha mai dormito con un uomo in tutta la sua vita: “Meglio solo, non mi va di avere accanto uno che si gira, che russa, già soffro d’insonnia, se non riposo mi vengono le occhiaie. Ognuno nel suo letto. Non si offendono, lo sanno prima.”











