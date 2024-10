Eliminato stasera al Grande Fratello 2024: cosa dicono i sondaggi di oggi 7 ottobre 2024

Ed eccoci con i nostri pronostici sulla serata del Grande Fratello 2024 di lunedì 7 ottobre. Tantissimi sono i colpi di scena, specialmente per due concorrenti della casa: Javier e Enzo Paolo Turchi! Entrambi saranno i protagonisti assoluti della diretta, con alcune parentesi che faranno commuovere il pubblico. Per quanto riguarda l’ex tronista argentino, si parlerà della sua famiglia, un tasto dolente poichè sua madre è morta 15 anni fa e il padre è rimasto vedovo. Alfonso Signorini lo chiamerà per raccontare la sua vita che non è stata per nulla facile, dato che è rimasto orfano quando era appena quindicenne.

Grande sorpresa invece per Enzo Paolo Turchi, che in queste settimane si è aperto moltissimo con il pubblico del Grande Fratello 2024, spiegando le sue preoccupazioni sulla vita della figlia piccola, Maria, che crescerà senza la presenza di suo padre dato che lui ha già 75 anni. Secondo quanto si vocifera, Carmen Russo farà la sua entrata nella casa proprio questa sera, ma ancora non si sa se resterà o se arriverà solo per salutarlo. Ad ogni modo, i fan del programma sono curiosi di capire chi verrà eliminato stasera al Grande Fratello, dato che i sondaggi parlano chiaro. Ricordiamo che la puntata del Grande Fratello 2024 del 7 ottobre non sarà eliminatoria, eppure si parla di una squalifica inaspettata.

Grande Fratello 2024, due concorrenti a rischio eliminazione: uno di loro squalificato?

Chi verrà eliminato stasera al Grande Fratello 2024? Si parla di una possibile squalifica di uno dei concorrenti, Clayton Norcross, che nonostante un inizio scoppiettante nella casa, ha fatto una brutta figura negli ultimi giorni, in particolare sabato sera, quando i gieffini hanno organizzato una festa in maschera ispirandosi alla serie Netflix Bridgerton. In questa occasione pare che Clayton Norcross abbia fatto il gesto romano e non solo, l’attore avrebbe anche insultato Yulia dandole della poco di buono. Il pubblico è subito insorto dopo aver sentito le sue parole, tanto che nei sondaggi del Grande Fratello 2024, Clayton Norcross è in ultima posizione.

Prima di lui solo Yulia, che a differenza delle scorse settimane non è più tra i preferiti assoluti del pubblico del Grande Fratello 2024. La giovane si trova oggi penultima, forse per non essersi fatta valere abbastanza dopo i ripetuti scontri con Jessica Morlacchi, ma anche per il flirt a cielo aperto con Giglio, nonostante abbia un fidanzato fuori dalla casa del Grande Fratello. I numeri potrebbero ancora cambiare, dato che nelle ultime ore i social si stanno schierando a favore di Yulia, che è stata la prima a insinuare che qualcuna nella casa è fidanzata e non lo dice. Si tratterebbe di Helena Prestes, che secondo quanto affermato da Alberto De Pisis, ha un ragazzo con il quale è stata fino a prima di entrare nel reality. Quale sarà la verità?