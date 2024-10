Sta per iniziare una nuova puntata del Grande Fratello 2024 e, oggi 7 ottobre il pubblico è col fiato sospeso a causa della possibile squalifica di Clayton Norcross, che questa settimana non si è comportato affatto bene. Tutto è successo sabato sera, quando nella casa più spiata d’Italia i concorrenti hanno fatto una festa a tema Bridgerton, la famosa serie di successo su Netflix. Proprio qui, Clayton Norcross ha dato il peggio di sè, con comportamenti che non sono piaciuti a nessuno, nemmeno ai fan che lo hanno seguito da casa. Se Clayton si è sempre mostrato come educato e raffinato, in questi ultimi giorni si è verificato un vero e proprio crollo del personaggio.

A ribaltare tutte le carte in tavola sul suo conto è stata proprio la festa organizzata sabato sera, intitolata “Giefferton“: il proposito era quello di divertirsi travestendosi dai personaggi della serie, eppure, si sono verificati atteggiamenti totalmente inaspettati da parte del famoso attore di Beautiful, che potrebbero portarlo facilmente alla squalifica data la gravità della situazione. Sui social i commenti a riguardo sono tra i più disparati, ma di certo il pubblico è rimasto deluso dall’attore, che al Grande Fratello 2024 si era mostrato in tutt’altra maniera.

Clayton Norcross, cos’ha fatto per essere a rischio squalifica: gli insulti a Yulia al Grande Fratello 2024

A questo punto la domanda sorge spontanea: cos’ha fatto Clayton Norcross per essere a rischio squalifica al Grande Fratello 2024? Il celebre attore di Beautiful non si è risparmiato nulla durante la festa a tema storico di sabato sera, lasciandosi persino andare ad un “saluto romano” che ha gelato tutti gli inquilini e non solo! Il web si è scatenato, gridando alla squalifica immediata, dato che per la Suprema Corte italiana, inneggiare al fascismo è reato. Chi ha seguito il Grande Fratello sin dall’inizio ricorderà anche dell’episodio di Clayton Norcross con Helena Prestes, una gaffe che ha gelato tutti quando lui l’ha appellata come “cavalla” senza nemmeno conoscerla.

Non solo, al Grande Fratello 2024, Clayton Norcross si è anche reso protagonista di un altro siparietto imbarazzante, dato che poi, secondo quanto ha riportato Shaila Gatta, avrebbe insultato anche Yulia, appellandola con termini irripetibili. L’ex velina, dopo quanto successo, si è confrontata con Javier Martinez dicendogli di aver trovato l’attore fuori luogo. Il web è ora diviso, tra chi perdona Clayton Norcross dicendo che facendo parte di un’altra cultura ha una visione diversa della storia e dei termini italiani e chi invece lo condanna senza appello, pretendendo la squalifica. Cosa succederà? Appuntamento a stasera su Canale 5 alle ore 21.20!