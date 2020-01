CHI VUOL ESSERE MILIONARIO/ Anticipazioni 29 gennaio: Enrico vincerà il milione di euro?

ANTICIPAZIONI ‘CHI VUOL ESSERE MILIONARIO?’

Dopo aver incollato 2.720.000 spettatori pari al 14.6% di share con la prima puntata della nuova edizione, oggi, mercoledì 29 gennaio, in prima serata su canale 5, Chi vuol essere milionario? torna con una puntata imperdibile. C’è grande attesa, infatti, per l’appuntamento odierno che ripartirà da Enrico, il concorrente che risponderà all’ultima domanda e che, in caso di risposta giusta, porterà a casa un milione di euro. Finora, solo tre concorrenti sono riusciti a portare a casa il premio più alto. La prima è stata Francesca Cinelli nel 2001, il secondo, nel 2004, è stato lo studente d’ingegneria Davide Pavesi e, infine, nel 2011, a trionfare è stata la casalinga di Pavia Michela De Paoli. Questa sera, Enrico sarà il quarto concorrente milionario del game show condotto da Gerry Scotti?

LE NUOVE REGOLE DEL QUIZ DI GERRY SCOTTI

Le regole della nuova edizione di Chi vuol essere milionario? non sono cambiate. I concorrenti devono rispondere a 15 domande il cui grado di difficoltà aumenta ogni volta che si sale verso la cima della piramide. A disposizione, ciascun concorrente, ha quattro aiuti: il 50:50, il Chiedilo a Gerry, il Chiedilo al tuo esperto in studio e lo switch/cambio domanda che, Enrico ha utilizzato durante la prima puntata riuscendo a dare la risposta giusta alla domanda successiva. Dopo la quindicesima domanda del trentenne abruzzese, chi si siederà di fronte a Gerry Scotti per la propria scalata alla piramide?

