Chi vuol essere milionario?/ Anticipazioni 21 gennaio: tra gli aiuti spunta lo switch

ANTICIPAZIONI CHI VUOL ESSERE MILIONARIO?

Il mercoledì di canale 5 torna a far compagnia agli amanti del quiz. Dopo aver spostato il Grande Fratello Vip 2020 al lunedù e al venerdì, Mediaset ha deciso di occupare la serata con le nuove puntata di Chi vuol essere milionario?, lo storico game show condotto sin dalla prima puntata da Gerry Scotti e che continua ad appassionare i telespettatori con la scalata verso il milione. Per riuscire a rispondere all’ultima domanda che, appunto, vale un milione di euro, servono intelligenza, sangue freddo, ma anche un pizzico di fortuna. Nel corso delle varie edizioni, sono stati pochi i concorrenti che sono riusciti ad arrivare in cima alla piramide portando a casa il fatidico e ambitissimo premio. Tra i concorrenti protagonisti della nuova edizione, ci sarà qualcuno in grado di sbancare le casse della trasmissione di canale 5? In questi anni, solo tre super concorrenti, hanno provato il brivido di raggiungere la vetta più alta. Nel 2001 la prima è stata Francesca Cinelli, il secondo lo studente d’ingegneria Davide Pavesi nel 2004, infine, nel 2011 la casalinga di Pavia Michela De Paoli.

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO? LE NOVITA’

Le regole di Chi vuol essere milionario? non cambiano in questa nuova edizione. Tutti i concorrenti delle sette puntate che saranno trasmesse, salvo cambiamenti, ogni mercoledì in prima serata, dovranno rispondere a 15 domande. durante la scalata della piramide, ogni concorrente, avrà una specie di salvagente ovvero un traguardo raggiunto il quale, anche in caso di errero, garantirà la vittoria di una somma di denaro. Oltre ad affidarsi alle proprie conoscenze, ogni concorrente potrà scegliere di farsi aiutare. Sono quattro gli aiuti previsti in quest’edizione: il 50:50, il Chiedilo a Gerry, il Chiedilo al tuo esperto in studio e, novità di questa edizione, lo switch/cambio domanda che permetterà al concorrente di cambiare un quesito particolarmente complicato. Nel 2018, il game show ha festeggiato il ventesimo anniversario con un’edizione che ha riscosso un grande successo. Nonostante la formula sia rimasta sostanzinalmente identica a quella della prima puntata, salvo piccole novità, il pubblico continua ad amare il game show di Gerry Scotti.

