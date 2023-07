Chiama il marito durante una partita di calcio: condannata per molestie/ La denuncia dagli amici di lui

Chiamate su chiamate per sapere a che ora il marito, che era andato a casa di amici per vedere una partita di calcio, tornasse a casa. La donna non ha lasciato un minuto in pace l’uomo, che si era ritrovato con altri appassionati di calcio per vedere Chelsea-Manchester United di Premier League: lo ha tempestato di chiamate, arrivando persino a contattare anche le persone che erano con lui, per chiedere loro notizie del marito. L’insistenza, però, ha avuto conseguenze inaspettate per la signora. Gli amici del marito, infatti, non hanno apprezzato quel comportamento così invadente e sono corsi a denunciare la donna alla polizia per molestie.

Come spiega il Daily Mail, la protagonista è la 59enne casalinga Joanna Healey. Lo scorso ottobre, il marito della donna, Steve, era andato a casa di alcuni amici per vedere il match di Premier League. La moglie, non interessandosi di calcio, era invece rimasta a casa e aveva chiamato una sua cara amica per avere compagnia. Le due, però, hanno avuto una discussione poco dopo: così la donna ha iniziato a chiamare il marito per chiedergli di tornare a casa o quantomeno di riportare il cagnolino, che l’uomo aveva portato con sé, per avere compagnia.

La lite con gli amici e la denuncia

Steve era impegnato nel vedere la partita di calcio con gli amici, tanto che non ha certo dato retta alle chiamate della moglie, anzi, infastidito ha ignorato il telefono. La donna, però, non ha abbandonato il suo proposito e vedendo che il marito non rispondeva, ha iniziato a chiamare i suoi amici. Uno di loro ha risposto e Joanna è sbottata esasperata. Così è cominciata una lite tra lei, il marito e gli amici di lui, che alla fine hanno scelto di denunciarla per molestie.

La vicenda è finita in tribunale: qui Joanna ha tentato di giustificarsi dicendo che “era in pensiero per il suo cagnolino”, che era con il marito a casa degli amici. Il giudice ha però dato ragione ai “footbalisti”, ritenendo la signora Healey colpevole di molestie. Così l’ha condannata a 20 giorni di servizi sociali e una multa di 80 sterline, che dovrà pagare risarcendo gli amici del marito, come spiega il Daily Mail. E Steve, invece? Non si hanno notizie su come sia evoluto il loro matrimonio.

