Chiara Adamuccio, Il Collegio/ Ricoverata in ospedale: “Intervento molto delicato!”

Chiara Adamuccio, ex protagonista dell’ultima edizione de Il Collegio, dovrà subire un delicato intervento che la costringerà a restare in ospedale per circa un mese. La ragazza non ha specificato di cosa si tratta ma, dalle sue poche esternazioni, si denota qualcosa di serio. Durante la sua presentazione intervistata da FanPage, la giovanissima salentina aveva parlato di un passato in ospedale, senza però specificare la condizione. “Mi chiamo Chiara Adamuccio, ho 17 anni, sono nata a Poggiardo e abito a Scorrano in provincia di Lecce. Sono una ragazza abbastanza testarda, se una cosa non mi va di farla non la faccio neanche sotto tortura. Cerco sempre di non mostrare le mie debolezze, però se ho momenti di stress elevato non riesco a non farlo notare. In passato ho avuto momenti non particolarmente felici, come la mia esperienza in ospedale per un problema molto serio che fortunatamente ho superato. Molti sono stati anche i momenti felici tra cui uno di questo è stato conoscere Andrea. Il mio sogno più grande è quello di diventare attrice di grandi film cinematografici e sono sicura di realizzarlo. Una delle tante cose che mi piace fare nel tempo libero è scrivere poesie, essere profonda è una delle mie qualità più forti”.

Chiara Adamuccio de Il Collegio ricoverata in ospedale

Chiara Adamuccio ha inizialmente ringraziato gli estimatori per l’affetto: “Grazie a tutte le persone che mi stanno dando la buona fortuna e che si stanno preoccupando per me. Sia persone che conosco e sia non, a chi non riesco a rispondere ed è preoccupato, scusatemi, e vi dico grazie qui. Comunque io voglio che state tutti tranquilli e non voglio nessuno in ansia per me, io me la cavo e me la caverò sempre qualsiasi cosa succeda! Vi voglio bene”. Poi, a distanza di un giorno dal suo ricovero in ospedale è tornata sull’argomento: “Scusate se oggi non sono stata molto attiva, ma è da ieri che sto facendo un bordello di esami di vario tipo, quindi capite la situazione…”. La giovane leccese è entrata ne Il Collegio mano nella mano con il fidanzato Andrea Bellantoni, attualmente al suo fianco anche in questo momento molto delicato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA