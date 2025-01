Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori: confronto al Grande Fratello

Dopo il bacio con Javier Martinez e la scelta di chiudere la frequentazione, Chiara Cainelli ha attirato l’attenzione di Emanuele Fiori e Alfonso D’Apice che si sono dichiarati ammettendo di avere un interesse per lei. Dichiarazioni a cui, tuttavia, non è seguito il corteggiamento che Chiara si aspettava. In particolare, a non aver fatto assolutamente nulla, secondo il punto di vista di Chiara, sarebbe stato Emanuele che, dopo aver saputo del pensiero della coinquilina, ha cercato un confronto da lei. Emanuele afferma di aver visto degli atteggiamenti poco chiari da parte di Chiara ed è convinto di non piacerle. “Penso che da parte tua non ci sia lo stesso interesse nei miei confronti” esclama il fisioterapista.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, nuova crisi al Grande fratello?/ Gesto di lei scatena tutto: poi la pace

“Cosa pensi? Cosa provi? Ho l’impressione di correre a vuoto. Io non ricevo niente, non so mai niente. Tu continui a scappare. Non hai le idee chiare, sei molto confusa”, aggiunge Emanuele non capendo a chi siano rivolte le attenzioni della gieffina.

Chiara Cainelli frena con Emanuele Fiori

Chiara Cainelli spiega di aver appreso del suo interesse in un momento in cui non era pronta ad intraprendere una conoscenza allontanandosi di conseguenza. “Inevitabilmente ci siamo staccati” spiega la Cainelli che, poi, ammette di essere attratta sia da lui che da Alfonso e di aver ricevuto più attenzioni dal napoletano anche se, aggiunge, di aver paura di lasciarsi andare. “Cosa vorresti che io faccia? Io non capisco, non dai segnali”, dice ancora.

Chiara attratta da Alfonso e Emanuele al Grande Fratello/ La provocazione al fisioterapista: "Così scappi"

“Mi hai mai visto come un’amica?”, chiede la Cainelli che, di fronte alla risposta affermativa di Emanuele, aggiunge – “In questo momento non voglio niente”. I due, così, al termine del confronto, decidono di viversi come amici perché, non essendoci un forte interesse, non hanno voglia di rovinare il rapporto amichevole che è nato sin dai primi giorni.