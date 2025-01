L’entrata di Chiara Cainelli ha senza dubbio rivoluzionato le dinamiche della casa del Grande Fratello. Innanzitutto, il suo rapporto con Alfonso D’Apice sembra essere sempre un punto di domanda, con flirt e successivi dietro front nei momenti meno prevedibili. In più, si è aggiunto l’interesse di Emanuele Fiori che si è detto preso dalla nuova concorrente. Potremmo definire la relazione tra Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice come una “fisarmonica”, dato che i due non riescono a fare un upgrade della loro amicizia.

Non si conoscono bene, eppure pretendono di approcciarsi subito nel modo corretto l’uno con l’altra. In effetti hanno discusso moltissimo sul loro rapporto, arrivando però ad un nulla di fatto che li fa rimanere in un limbo costante. Poche ore fa Alfonso D’Apice ha voluto discutere ancora con Chiara Cainelli riguardo al suo sentire rispetto a Emanuele Fiori, chiedendole se fra loro ci sia solo un amicizia e quali sono i suoi sentimenti. La risposta della Cainelli sembra chiara inizialmente: “Prendo posizione se gli altri sono chiari con me, come lo sei stato tu”, dice, “Io con Emanuele non dovevo chiarire niente perché in lui non ho visto niente”.

Dopo la risposta di Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice non è assolutamente soddisfatto. Ci sono troppe cose in sospeso e troppe cose che non capisce, tanto che gli viene lo stesso dubbio che era venuto a Bernardo Cherubini nei confronti di Amanda Lecciso: forse la ragazza vuole solo essere corteggiata e questo le basta senza poi approfondire la relazione sia con lui che con Emanuele Fiori. Sarà davvero così? Purtroppo la vicenda si fa ancora più complicata per via del fatto che Emanuele ha voluto confidarsi con Alfonso.

Cosa gli ha detto? I due sono diventati molto amici, per questo non ha avuto paura di confidargli di essersi preso una cotta e di avere un interesse nei confronti di Chiara Cainelli. Quest’ultima rimane sotto shock dopo la rivelazione di Alfonso D’Apice, e per togliergli ogni dubbio confessa di voler provare a lasciar andare il freno che la tiene lontana da lui. L’imprenditore risponde con il sorriso: “Mi sono allontanato è vero, se tu avessi voluto potevi venire tu da me, questo anche mi avrebbe fatto capire qualcosa”. Insomma, non ci resta che vedere se nelle prossime ore cambierà qualcosa e se Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice inizieranno una storia d’amore.