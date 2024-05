Chiara e Michele Orlando, Io canto Family 2024/ L’abbraccio tra padre e figlia che ha commosso il web

Chiara e Michele Orlando hanno un compito non facile questa sera, lunedì 27 maggio, nella seconda puntata di Io Canto Family 2024: confermare e se possibile superare quanto di buono fatto al debutto. Una missione non semplice, considerando che la scorsa settimana Chiara e Michele Orlando sono riusciti a stregare in un colpo solo pubblico, coach e giuria, in particolar modo Fausto Leali, Anna Tatangelo e Claudio Amendola che a stento hanno trattenuto le lacrime. Per non parlare del popolo dei social, incantato dalla performance tra padre e figlia, con abbraccio finale e applausi scroscianti.

Uno scambio di tenerezze che ha visto la coppia balzare in cima alle preferenze del pubblico a casa. La loro esibizione, sulle note di A te di Jovanotti, ha lasciato tutti soddisfatti, Michele e Chiara Orlando hanno infatti dimostrato ottime doti canore, di aver coltivato un rapporto speciale, impreziosito dalla passione comune per il canto.

Io Canto Family 2024, Chiara è un vero prodigio e con il padre Michele emoziona il web: esibizione straordinaria nella prima puntata

Nonostante l’ottima perfroamcne di coppia, le attenzioni del pubblico dopo l’esibizione sono andate tutte su papà Michele, uno che non ha certo bisogno di presentazioni. Infatti Michele è stato campione italiano e intercontinentale Ibf del pesi welter di pugilato, attualmente lavora come autista a Roma, mentre continua l’attività sportiva e si diletta nel canto, assieme all’amata figlia Chiara.

La piccola di casa è una baby cantautrice in un certo senso già affermata, nel 2023 ha vinto la prima edizione del “Festival Ponte D’Oro 2.0” grazie al brano “Gabbia”, una canzone pop composta e scritta interamente dall’adolescente. Secondo gli addetti ai lavori abbiamo a che fare con un vero e proprio prodigio, di sicuro con un prospetto da tenere d’occhio da qui in avanti, soprattutto in quest’avventura televisiva a Io Canto Family 2024. Riuscirà ad arrivare in finale con papà Michele?

