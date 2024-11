Come è finita tra Chiara e Pietro di Matrimonio a prima vista 2024? Stanno ancora insieme o si sono lasciati? Questi e altri quesiti trovano risposta in Matrimonio a prima vista Italia 2024 e poi, in onda questa sera mercoledì 13 novembre su Real Time. Stando alle anticipazioni, Pietro e Chiara sono arrivati ad una rottura definitiva: dopo aver deciso di proseguire il matrimonio anche alla larga dalle telecamere del programma, la coppia è scoppiata. Non è un epilogo che ci stupisce più di tanto, d’altronde Pietro e Chiara avevano dato segnali di insofferenza sul finire della stagione. E nell’incontro davanti agli esperti, non mancano le stoccate che marito e moglie si lanciano a vicenda.

Soprattutto Chiara si rivela più tagliente e giudicante del necessario. Non è infatti tenera nei confronti dell’ormai ex compagno, accusato di non essersi impegnato a sufficienza nel loro rapporto e di essere fondamentalmente il responsabile della rottura. Nello specifico Chiara si riferisce ad una promessa che Pietro le avrebbe fatto durante il programma: il marito infatti si sarebbe licenziato senza trovare prima un posto di lavoro alternativo, scatenando il disappunto della moglie.

Pietro e Chiara, volano stracci dopo Matrimonio a prima vista 2024

Chiara, a quanto pare, non ha condiviso la scelta del marito, che ha preferito tornare in famiglia in Puglia, piuttosto che proseguire la sua vita lavorativa a Milano. Pietro non si sentiva al suo posto e così ha deciso di andare avanti con la sua testa, scontrandosi a suo malgrado con la moglie. “Io volevo una persona con la testa sulle spalle, ma non ha mantenuto le promesse”, la sfuriata di Chiara durante Matrimonio a prima vista Italia 2024 e poi.

“Non dovevo fargli da mamma”, ha detto la concorrente, spiegando ciò che l’ha spinta a troncare con il compagno. Il giudizio di Chiara, tuttavia, non convince appieno gli esperti, così come alcune sue versioni dei fatti esternate durante le riprese di Matrimonio a prima vista Italia 2024. Ad ogni modo, la ragazza pare stia felicemente frequentando un’altra persona e il capitolo con Pietro è ormai chiuso definitivamente.

