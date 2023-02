Chiara Faini, fidanzata Jody Cecchetto/ La coppia non si nasconde più

Chiara Faini e Jody Cecchetto sono fidanzati

Chiara Faini è la nuova fidanzata di Jody Cecchetto, il figlio di Claudio Cecchetto. Oramai non ci sono più dubbi, visto che sui social i due si scambiano messaggi ed emoji che hanno chiaramente lasciato intendere che c’è del tenero. Del resto da tempo si vociferava che il figlio di Claudio Cecchetto si stesse frequentando con la ragazza bresciana, ma la conferma è arrivata quando i due hanno cominciato a scambiarsi cuori e faccine con occhi a cuore sui social, ma anche la foto dello sfondo del cellulare di lui con l’immagine di lei senza contare le tantissime segnalazioni di avvistamenti della coppia durante le serate milanesi.

Rosa Chemical, chi è? Canzone "Made in Italy” a Sanremo 2023/ "Sesso libero e poliamore"

La conferma è poi arrivata quando Chiara ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia di Jody con tanto di due cuori. Che dire una prova che non lascia più dubbi: Chiara e Jody sono una coppia, anche se non c’è ancora stato l’annuncio ufficiale anche se le foto parlano chiaro.

Chiara Faini e Jody Cecchetto stanno insieme

Ma chi è Chiara Faini? Se Jody Cecchetto è conosciuto per essere il figlio di Claudio Cecchetto, quello che possiamo dirvi sulla bellissima ragazza bresciana è che la creatore è nipote di Lele Adani.

Sanremo 2023, 1a serata/ Diretta, scaletta cantanti e ospiti: Amadeus al via con Ferragni e Morandi

Tra la fine degli anni Novanta e i primi dieci anni del Duemila, Daniele Adani, detto Lele, ha giocato come difensore in Serie A con il Brescia, l’Inter e la Fiorentina e pure cinque volte in nazionale. Una volta terminata la sua carriera calcistica, Adani è diventato uno opinionista di punta di Sky e da diversi anni è anche la seconda voce delle partite di calcio trasmesse dalla RAI. Non solo, è anche uno dei protagonisti su Twitch dell’ormai nota BoboTv di Christian Vieri. Che dire: uno zio famoso per la giovanissima creator che sui social è amatissima!

LEGGI ANCHE:

Sanremo 2023, Fedez raggiunge Chiara Ferragni a Sanremo/ "Si sta cag**o addosso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA