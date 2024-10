Mancano ancora diverse settimane al Festival di Sanremo 2025 ma con le ultime anticipazioni relative ai percorsi paralleli l’hype sta pian piano salendo alle stelle. L’ultima notizia, ovvero la conduzione di Alessandro Cattelan di Sanremo Giovani 2025 ha chiaramente incanalato buona parte della curiosità sulla kermesse e, stando ai cantanti in gara, il motivo sembra anche piuttosto ovvio. Ma chi sono gli artisti che prenderanno parte alla prima scrematura del prossimo 23 ottobre?

Come riporta LaNostraTv, tra i cantanti in gara a Sanremo Giovani 2025 spiccano un numero smisurato di ex volti di Amici ed X Factor. Non è certo una novità dato che, soprattutto negli ultimi anni, sono proprio talent a sfornare buona parte dei talenti emergenti e in voga. Scopriamo dunque chi sono nello specifico i cantanti reduci da Amici ed X Factor che risultano tra i 46 cantanti in gara a Sanremo Giovani 2025.

Sanremo Giovani 2025, tutti i cantanti in gara provenienti da Amici ed X Factor

Partiamo col dire che dei 46 cantanti in gara a Sanremo Giovani 2025, solo 24 supereranno le selezioni che si terranno il prossimo 23 ottobre 2024. Come anticipato, sono diversi gli aspiranti artisti provenienti da Amici di Maria De Filippi. Dal talent di Canale 5 – come riporta LaNostraTv – arrivano Mew, Nahaze e Lil Jolie direttamente dall’ultima edizione. Dalle più recenti spiccano invece Wax, Alex Wyse, Rea, Nicol, Aaron e Tancredi.

Come anticipato, tra i cantanti in gara a Sanremo Giovani 2025 ci saranno anche diversi ex volti di X Factor. Da Angelica Bove a Settembre, passando per Martina Attili e Selmi. Giovani artisti che hanno allietato le ultime edizioni del talent di Sky e che sperano di poter superare le audizioni del prossimo 23 ottobre 2024. Dei 46 artisti totali, solo 24 infatti potranno accedere alle selezioni decisive con la scrematura definitiva per la kermesse del prossimo anno.

