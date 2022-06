Chiara Ferragni a Sanremo 2023/ La scelta di Amadeus divide e lei replica agli haters

Chiara Ferragni al timone di Sanremo 2023: il nuovo ruolo è divisivo

Può dirsi una degli influencer nostrani più amati nel mondo e in queste ore Chiara Ferragni torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Stando a quanto anticipato da Novella 2000, la consorte di Fedez è in procinto di raggiungere un nuovo traguardo in tv. Si tratta di un nuovo ingaggio che la vedrà coprire il ruolo inedito nelle vesti co-conduttrice del prossimo Festival di Sanremo e a volerla fortemente è proprio il direttore artistico della kermesse ligure, Amadeus. A quanto pare, il conduttore tv ha intenzione di farsi accompagnare dalla Ferragni alla prima e all’ultima puntata di Sanremo 2023.

Chiara Ferragni hot su Instagram/ Ricoperta solo da schiuma, la foto spiazza i fan

Per la bella e influente webstar, Chiara Ferragni, si preannuncia quindi una nuova svolta alla carriera, dal momento che l’imminente esordio tv al timone di Sanremo 2023 potrebbe consacrarla come nuovo volto del piccolo schermo. Anche se, a margine dei ringraziamenti generali che lei ha destinato a chi in rete le ha rivolto complimenti per il nuovo ruolo in cantiere, non è mancato qualche commento critico degli haters.

Chiara Ferragni conduttrice a Sanremo 2023 con Amadeus/ Aprirà e chiuderà il Festival

Amadeus punta su Chiara Ferragni: lei replica agli haters

“Eviterò di vedere Sanremo”, ha commentato non a caso qualcuno , tra i messaggi che gli internauti hanno rilasciato sotto uno dei nuovi video che Chiara ha postato su Tik Tok.

E la replica da parte dell’influencer cremonese non si è fatta di certo attendere, rispetto al messaggio di dissenso sul ruolo che attende Chiara Ferragni al timone di Sanremo 2023, unitamente al resto dei messaggi dei detrattori: con un gesto del dito medio e un sorriso, la Ferragni avrebbe così voluto spegnere la fiamma di tutte le critiche che la vedono coinvolta, sia sul personale che dal punto di vista professionale.

Chiara Ferragni incontra Liliana Segre/ Foto "Sua storia e determinazione colpiscono"

E una domanda sorge ora spontanea: che la scelta di puntare sulla Ferragni, da parte di Amadeus, possa rivelarsi “divisiva” per Sanremo 2023, tanto da incidere sugli ascolti tv della kermesse? Nel frattempo, Amadeus ha così annunciato l’ingaggio di Chiara Ferragni nel cast di Sanremo 2023, al Tg1: “A giugno, grazie alla Rai, avendo avuto il mandato a marzo ho avuto modo di lavorare al Festival di Sanremo 2023. Regolamento già realizzato e pubblicato… Sto iniziando ad ascoltare le canzoni dei giovani e dei Big. E posso già fare un annuncio. Da oggi può iniziare il gemellaggio Sanremo-TG1. […] Posso? Parliamo della settimana di Sanremo… Sono in grado di dirvi oggi chi sarà la prima co-conduttrice nella prima sera e co-conduttrice nell’ultima sera… Apre e chiude il Festival di Sanremo Chiara Ferragni”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA