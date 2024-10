Chiara Ferragni e Silvio Campara, amore a gonfie vele: le ultime indiscrezioni

Archiviata la storia d’amore con Fedez, Chiara Ferragni apre un nuovo capitolo della sua vita e lo fa al fianco di Silvio Campara, colui che si presenta come il suo nuovo fidanzato. L’imprenditore avrebbe fatto breccia nel cuore dell’influencer nel corso dell’estate, con i primi rumors sulla coppia che risalgono allo scorso agosto. Entrambi non hanno ancora ufficializzato la storia d’amore ma, stando a quanto riporta Oggi nel nuovo numero in edicola, lei sarebbe al settimo cielo.

“Chiara Ferragni è innamorata come un’adolescente alla prima cotta“, scrive il settimanale, che riporta anche alcune rivelazioni che l’imprenditrice digitale avrebbe condiviso con alcune persone a lei vicine: “Il mio cuore ha finalmente ritrovato i battiti giusti. La nuova serenità che mi ha travolto la voglio proteggere e custodire con forza. Non permetterò più a niente e a nessuno di ostacolare il mio percorso verso la felicità”.

Chiara Ferragni e Silvio Campara, i motivi della relazione non ancora ufficializzata

Chiara Ferragni sembra dunque aver ritrovato l’amore e il sorriso, questa volta al fianco di Silvio Campara. Imprenditore laureatosi alla Bocconi, 45 anni (8 in più di lei), è amministratore delegato di Golden Goose, brand veneziano che produce sneakers di lusso. Al momento la loro relazione resta privata, come riporta il settimanale Oggi: sebbene la Ferragni sia intenzionata ad uscire allo scoperto con il nuovo fidanzato, lui preferirebbe conservare un profilo basso, perlomeno per il momento.

Sarebbero innumerevoli i motivi di tale riservatezza: l’imprenditore è da poco uscito da una relazione con l’ex Miss Italia Giulia Luchi, dalla quale ha avuto due figli, e vi sarebbero alcuni accordi legali da prendere insieme alla ex. Inoltre, spiega sempre il magazine, “c’è l’immagine del manager affidabile da tutelare e con la sentenza di Ferragni in arrivo il rischio di ‘macchiare’ la sua immagine è da scongiurare“. Tanti fattori che, al momento, spingono la coppia a rimanere nell’ombra, nonostante i gossip sul loro conto viaggino ormai alla velocità della luce.

