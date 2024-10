Nelle scorse settimane si era parlato con insistenza della nuova vita di Chiara Ferragni, non solo dal punto di vista professionale. Dopo la rottura con Fedez, ha impiegato diverso tempo l’influencer prima di riuscire a dare di nuovo spazio all’amore e, secondo i rumor, una nuova liaison sembrava sbocciare con Silvio Campara; manager lontano dalla scena mediatica.

Sulla liaison tra Chiara Ferragni e il presunto nuovo fidanzato Silvio Campara sono mancate vere e proprie conferme ufficiali; eppure le voci di corridoio non si sono per nulla arrestate. Arriviamo così ad oggi dove – come riporta Isa e Chia – è stato Gabriele Parpiglia ad informare attraverso i social sui risvolti della frequentazione. “Lo scorso agosto abbiamo parlato di una frequentazione tra il top manager Silvio Campara e l’imprenditrice Chiara Ferragni. Dopo mesi in cui c’è stato tanto rumore, ma forse, in realtà si trattava di un affetto sotto traccia senza mai alcuna prova alla mano, oggi possiamo confermare che l’incontro tra i due è giunto al capolinea”.

Secondo l’esperto, Chiara Ferragni e il fidanzato Silvio Campara si sono lasciati. Gabriele Parpiglia ha anche tentato di spiegare le ragioni che avrebbero portato alla presunta rottura. “Due storie di vita e di amicizia fatte di rispetto reciproco, lontane da flash e copertine, che però non hanno trovato una linea retta. Ma secondo le nostre fonti il rispetto tra i due è immutato, reciproco e silenzioso; lontano da future chiacchiere”.

Un’ulteriore conferma sullo stato sentimentale arriva dal profilo Tiktok di Chiara Ferragni che, a corredo di un video, si è lasciata andare ad una ironica ed eloquente didascalia. “Io che posso solo offrire la macarena come dancing skill al mio futuro fidanzato”. Insomma, in attesa di capire se davvero Chiara Ferragni e Silvio Campara si sono lasciati, l’influencer non sembra mancare di umorismo.

