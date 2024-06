Chiara Ferragni, chi è il nuovo fidanzato? “Altro che Tony Effe è Andrea B. la sua fiamma”/ Scoop bomba

Andrea B. chi è il nuovo presunto fidanzato di Chiara Ferragni? “Ortopedico toscano lontano dalla tv”

Da quando Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati sono costantemente al centro del gossip ma mentre il rapper si è mostrato in compagnia di molte ragazze (l’ultima delle quali la modella francese Garance Authié di 20 anni) Chiara Ferragni ha scelto un profilo più basso mostrandosi solo in compagnia dei figli Leone e Vittoria, della famiglia e degli amici. Da giorni, però, si susseguono dei rumors circa una sua possibile nuova fiamma ed adesso il sempre attento sito di Dagospia ad accendere il gossip, pare infatti che Chiara Ferragni ha un nuovo fidanzato, chi è?

Il sito, in realtà, riporta un rumor lanciato da MAM_E che rilancia: “Voci molto ben informate della Versilia, riportano che la nuova fiamma di Chiara Ferragni non sia Tony Effe, ma bensì un ortopedico toscano classe ’93 che lavora presso l’Humanitas di Milano. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amicizie in comune proprio durante la permanenza dell’influencer a Forte dei Marmi, motivo per il quale la Ferragni avrebbe trascorso gli ultimi weekend al Forte”. Non sono note altre informazioni su chi è Andrea, ortopedico toscano presunto nuovo fidanzato di Chiara Ferragni.

Il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni chi è? Dopo Tony Effe spunta un misterioso medico

Sembra avere un nome, dunque, il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni ma ha anche un volto. Di recente, infatti, il magazine Gente ha firmato lo scoop del presunto incontro romantico avuto con un uomo misterioso a Milano. La coppia si sarebbe incontrata per un pranzo top secret in un ristorante in zona Porta Genova, a sud della città, e avrebbe preso degli accorgimenti per nascondersi dai paparazzi, poi rivelatisi vani. I due hanno infatti lasciato il locale separati, con l’uomo che sarebbe “fuggito” dal retro secondo il magazine: “Probabilmente il suo accompagnatore, mentre lei chiamava l’autista, si dileguava dall’uscita secondaria”.

I due indizi, dunque, sempre coincidere sulla stessa persona, lontana dal mondo dello spettacolo e poco avvezzo alle luci della ribalta. Per il momento, però, su di lui si sa poco solo il nome Andrea e la professione, ortopedico toscano che lavora all’Humanitas di Milano, smentito dunque anche il presunto flirt con Tony Effe, l’influencer ed il rapper ex membro della Dark Polo Gang sarebbero solo amici.











