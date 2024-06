Fedez e Garance Authié inseparabili a Milano, Chiara Ferragni beccata con Tony Effe/ Chi pubblica le foto e…

Fedez fa sul serio con Garance Authié? Beccati così a Milano

Sembra giunto ormai al capolinea il capitolo sereno e felice di Fedez e Chiara Ferragni come coppia felice e innamorata al punto che, dopo le indiscrezioni sulla separazione, arrivano le foto pubblicate dal settimanale Chi che mostrano i due coniugi in compagnia di alter persone. In particolare, nel numero di Chi in edicola da mercoledì 12 giugno 2024, Fedez appare sempre più vicino alla modella francese Garance Authié con cui sembrerebbe pronto a fare sul serio per aprire un nuovo capitolo della sua vita mentre Chiara Ferragni è stata pizzicata in compagnia di Tony Effe con cui il continuo scambio di like sui social ha dato il via ad una serie di rumor e pettegolezzi.

“Fedez che sembra ormai pronto a svoltare definitivamente da Chiara Ferragni. Come.canta in una sua celebre hit “Bella storia”, il rapper sembra fare sul serio con la giovane modella francese Garance Authié“, scrive Chi che poi pubblica una serie di foto in cui il rapper e la modella appaiono inseparabili mentre si godono Milano sia di giorno che di notte.

Nello stesso numero di Chi, inoltre, non mancano le foto di Chiara Ferragni che, chiuso il matrimonio con Fedez, sta andando avanti con la sua vita trascorrendo le giornate con la famiglia, i figli e gli amici tra i quali spicca anche Tony Effe con cui è stata pizzicata a Milano proprio da Chi. Nel numero in edicola del magazine, infatti, l’imprenditrice digitale appare insieme ad un gruppo di amici in cui sembrerebbe essere entrato a far parte proprio Tony Effe.

Dopo anni di amore e di serenità, Fedez e Chiara Ferragni sembrerebbero ormai aver messo un punto sul loro matrimonio ed oggi sono i genitori di Leone e Vittoria che stanno provando a regalare serenità e tranquillità ai loro bambini con cui si dividono il tempo da trascorrere insieme.

