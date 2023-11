Chiara Ferragni come Sharon Stone in Basic instinct/ Lei: “Dovevo ricreare questo momento iconico”

Chiara Ferragni come Sharon Stone

La notte di Haloowen è trascorsa, ma dopo i festeggiamenti, i vip stanno condividendo sui vari profili social foto e video dei costumi indossati. Oltre al classico costume da strega, non sono mancati quelli più originali e tra questi rientra sicuramente quello indossato da Chiara Ferragni che, per una notte, ha scelto di mettere da parte il suo ruolo di imprenditrice e influencer, per trasformarsi in una moderna Sharon Stone ricreando, a distanza di anni, l’iconica scena del film “Basic Instinct” con cui l’attrice non solo ottenne un successe mondiale, ma divenne anche un’icona sexy.

Nel film, la Stone, durante l’interrogatorio, accavalla le gambe facendo notare a tutti i presenti di non portare gli slip. Una scena iconica del cinema mondiale che la Ferragni ha deciso di ricreare condividendo sui social prima con delle foto e poi con un video che ha scatenato i commenti del web.

I commenti del web sotto il video di Chiara Ferragni

“Dovevo ricreare questo momento iconico», ha scritto Chiara Ferragni commentando il video. Le immagini, tuttavia, hanno diviso il web. Oltre ai commenti degli utenti che si complimentano non solo per la bellezza, ma anche per la somiglianza e l’ironia con cui la Ferragni realizza i suoi contenuti social, non sono mancati i commenti critici.

«Non ha neanche un’unghia di Sharon Stone», commenta un utente, «Ora ha fatto vedere tutto», scrive un altro utente. E poi non mancano i complimenti: “Semplicemente pazzesca”, “meravigliosa”.

