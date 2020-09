Chiara Ferragni denunciata per blasfemia/ Foto come la Madonna, il Codacons…

E ancora una volta da una parte della barricata c’è il Codacons e dall’altra i Ferragnez. I due continuano ad essere nel mirino della famosa associazione in quella che ormai sembra essere una diatriba a colpi di denunce e risposte social che interessa da sempre i curiosi. Questa volta a mettere in moto un’altra polemica ci ha pensato la foto di Chiara Ferragni in stile Madonna con il bambino pubblicata su Vanity Fair con l’intervista alla famosa influencer. Subito il Codacons ha fatto sapere che la foto ha generato indignazione nell’opinione pubblica e sul web e proprio per questo ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica e al Ministro dei beni culturali Dario Franceschini chiamando in causa addirittura Papa Francesco: “affinché intervengano su quella che non è una provocazione ma una grave mancanza di rispetto per i cristiani, per l’intero mondo religioso e per l’arte in genere”.

FEDEZ RISPONDE AL CODACONS CHE ATTACCA CHIARA FERRAGNI

Nel suo comunicato il Codacons continua spiegando che la foto della Ferragni non solo ha sfruttato l’arte ma anche la figura della Madonna a scopo commerciale “essendo noto come la Ferragni sia una vera e propria ‘macchina da soldi’ finalizzata a vendere prodotti, sponsorizzare marchi commerciali e indurre i suoi follower all’acquisto di questo o quel bene”. Infine, l’associazione chiama in gioco anche “Papa Francesco affinché si pronunci contro tale squallida e inutile provocazione”. Inutile dire che Fedez non è rimasto in silenzio davanti a questo ennesimo attacco e postando un commento social al grido di “Amen passo e chiudo” sottolinea come l’interessamento del Codacons alla sua famiglia non è dovuto a danni ai consumatori ma solo di stalking.



