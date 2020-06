Chiara Ferragni e Fedez, foto nella Cappella Sistina/ Web furioso: “A noi è vietato!”

“Coi soldi pensate di fare tutto?” chiede un follower infuriato a Chiara Ferragni e Fedez dopo aver visto le loro foto scattate all’interno della Cappella Sistina. Si tratta soltanto di uno dei tanti follower che si sono indignati di fronte a questi scatti e per un motivo ben preciso. “Non si possono fare le foto nella Cappella Sistina!” ha infatti ammonito qualcuno che nella nota Cappella c’è stato e non ha avuto modo di scattare foto in quanto proibite all’interno delle maestose stanze affrescate da chi vigila. La coppia, ora che è possibile nuovamente spostarsi tra regione, ha deciso di visitare alcune delle bellezze italiane. Così, dopo il weekend alle Cinque Terre, la coppia è volata a Roma per concedersi un tour guidato all’interno dei Musei Vaticani.

I Ferragnez nella Cappella Sistina: le foto fanno infuriare i fan ma c’è chi nota che…

E non sono mancati scatti ad immortalare le bellezze della Capitale: prima quella di rito davanti al Colosseo, poi quelle molto discusse all’interno dei Musei Vaticani. Le polemiche scaturite sono state così forti che “Cappella Sistina” è balzata in top trend su Twitter. È qui, infatti, che si leggono i commenti più duri contro la coppia. “E’ completamente vietato fare foto. Sono stata ieri. È ancora vietato. Sarà stata una concessione, sbagliata e che non andava data. I musei vaticani non hanno bisogno di farsi pubblicità”, scrive infatti un utente. E ancora c’è chi accusa chi ha pensato a loro per ‘pubblicizzare’ la Cappella: “Ma bravi de che … ma secondo voi la cappella sistina e il genio di Michelangelo hanno bisogno della sponsorizzazione della Ferragni??” C’è però chi ha fatto notare che non sono stati gli unici e che molti altri volti noti prima di loro hanno avuto questo privilegio.





