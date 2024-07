Chiara Ferragni e Fedez, ritorno di fiamma? Retroscena svelato in diretta tv/ “È scontato: staranno insieme”

“Chiara Ferragni e Fedez ritorneranno insieme”: Stefania Orlando ed Enzo Paolo Turchi non hanno dubbi

Chiara Ferragni e Fedez sono al centro del gossip da mesi ed anche nelle trasmissioni televisive si parla di loro con nuovi rumor e retroscena. Nella puntata scorsa di Estate in diretta, infatti, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno concesso un ampio spazio ai Ferragnez, ormai separati e prossimi al divorzio. Tuttavia, in studio erano presenti come ospiti Stefania Orlando ed Enzo Paolo Turchi ed entrambi si sono detti certi di un ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e Fedez.

La prima a prendere la parola è stata Stefania Orlando che non ha dubbi sul fatto che Fedez e Chiara Ferragni torneranno insieme: “Qui c’è qualcosa di strano. Posso dire che secondo me questi due si stuzzicano un po’ troppo? Ci sono troppi video. Io la mando a dire a te e te la mandi a dire a me. C’è qualcosa di irrisolto, qualcosa che hanno lasciato in sospeso e io prevedo un ritorno di fiamma.” E subito dopo Enzo Paolo Turchi le ha fatto eco: “Sono d’accordo, ma lo avevo già detto. Questi due tornano insieme ve lo dico io, è già scontata questa cosa. Secondo il mio punto di vista torneranno. L’avevo già detto qui e lo ripeto, questi flirt sono di passaggio, Fedez e Chiara torneranno ad essere una coppia”.

Ritorno di fiamma per Chiara Ferragni e Fedez? Gli ultimi rumor

Fedez e Chiara Ferragni torneranno insieme? Ad essere sicuri del loro ritorno di fiamma non sono solo Stefania Orlando ed Enzo Paolo Turchi ma anche Fabrizio Corona, sarà davvero così? L’influencer e il rapper si sono conosciuti e innamorati più di dieci anni fa. Si sono sposati ed hanno avuto due figli, Leone e Vittoria hanno affrontato insieme la grave malattia di lui ma non sono riusciti a superare la bufera dello scandolo del Pandoro-gate. I due adesso sembrano aver voltato pagina, Fedez è stato paparazzato in compagni di molte giovani modelle ed adesso sembra far coppia fissa con la modella francese Garance Authié mentre lei dopo le voci di una presunta liaison con Tony Effe sembra che il suo nuovo fidanzato sia Andrea Bisciotti, ortopedico toscano 31enne ma la verità sembra essere diversa.











