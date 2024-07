Chiara Ferragni, Andrea Bisciotti è nuovo fidanzato? Spunta foto ma verità è altra/ “Vacanze insieme da anni”

Andrea Bisciotti è davvero il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni? Verità diversa su foto insieme

Per gli amanti del gossip e dei pettegolezzi la domanda che ci accompagnerà per tutta l’estate è: Chiara Ferragni ha davvero un nuovo fidanzato? Perché da settimane si susseguono indiscrezioni, rumor, smentite, conferme e di nuovo smentite. Stando agli ultimi scoop il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni è Andrea Bisciotti, giovane ortopedico di 31 anni amante dello sport e che lavora all’Humanitas di Milano. Di recente il settimanale Diva e Donna ha immortalato l’influencer ed il medico insieme a Forte dei Marmi ed ovviamente le loro foto hanno fatto il giro del web. Il magazine assicura: “Da qualche tempo si mormora che, a 5 mesi dalla separazione da Fedez, l’influencer sia vicina ad Andrea Bisciotti, un giovane, molto bello che è anche ortopedico. E ora “Diva e donna”, sul numero in edicola questa settimana, può mostrarveli insieme a Forte dei Marmi.”

Chiara Ferragni: “La separazione mi fa bene…”/ Il siparietto con un fan in spiaggia con frecciatina a Fedez

Tale scoop bomba, però, è già stato smentito clamorosamente dalla pagina Very Inutily People. Blogtivvù, infatti, riporta una verità diversa sulle foto di Chiara Ferragni con il suo nuovo fidanzato Andrea Bisciotti, smentendo, appunto, che sia il suo fidanzato. Il giovane medico sarebbe solo un caro amico di un’amica dell’influencer, Martina, che vive proprio in Toscana. Il gruppo ha deciso di trascorrere qualche giorno in Versilia e questo è il motivo per il quale l’ex moglie di Fedez e l’ortopedico sono stati beccati insieme. “Lui dovrebbe essere il padrino di una delle figlie dell’amica di Chiara, Martina. Lui amico stretto del suo compagno, da anni. Fanno le vacanze insieme da anni. Anche gli anni scorsi con Fedez quando andavano in Toscana nella zona del compagno di Martina, lui c’era sempre. Sono amici di infanzia con lui. Le bambine nella foto sono le figlie di Martina.” dichiara Very Inutily People, dunque ecco svelato il reale rapporto tra Chiara Ferragni ed Andrea Bisciotti.

Giulia De Lellis: "Lite con Chiara Ferragni? Rimase male per una battuta"/ "Fidanzato? Ecco la verità"

Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti stanno insieme? Gossip contrastanti

Se da un lato Very Inutily People smentisce che Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti stanno insieme dall’altro Vanity Fair assicura, al contrario, che i due fanno coppia fissa: “Si vedono da tempo e adesso sono uscite le prime foto dei due: complici e sorridenti, Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti appaiono visibilmente a proprio agio mentre chiacchierano e si scambiano sguardi d’intesa” Deianira Marzano, invece, esperta di gossip e amica della Ferragni di recente ha fatto chiarezza riportando: “Ho sentito Chiara e mi ha smentito anche questa notizia che circola.” Ed adesso le foto di Chiara Ferragni con il nuovo fidanzato (presunto) Andrea Bisciotti hanno accesso il gossip ma è arrivata una nuova smentita dalla pagina Very Inutily People. Insomma Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti stanno insieme? Quel che è certo è che il presunto flirt continua ad essere al centro del gossip.











© RIPRODUZIONE RISERVATA