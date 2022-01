Chiara Ferragni e Fedez sono in crisi?/ “Un nome noto ne sarebbe la causa”

Alberto Dandalo all’interno del settimanale Oggi ha alimentato una delle voci che vedrebbero i Ferragnez, composta da Chiara Ferragni e Fedez, in crisi. La voce su una crisi di coppia circola ormai già da un po’ ed è stata alimentata anche dalle immagini del rapper apparso in pubblico senza la fede al dito.

Il giallo sulla fede di Fedez è stata poi risolta dal rapper stesso e da Chiara Ferragni su Instagram in cui si sono mostrati come sempre uniti e affiatati anche in compagnia dei due loro figli, anche se, nonostante le apparenze che la coppia prova a dare di sé su Instagram a Milano, le voci sulla crisi tra i due non smettono di circolare.

Chiara Ferragni e Fedez è crisi di coppia?

Dandalo, in merito alla crisi tra Fedez e Chiara Ferragni ha scritto: “Si vocifera di una pesante maretta che starebbe compromettendo il loro rapporto. Si sta anche facendo riferimento a un nome noto che ne sarebbe la causa”. Già la scorsa estate le foto di uno scontro pubblicate dal settimanale Chi avevano fatto ipotizzare che per la coppia non fosse un bel momento, le immagini sono state poi spiegate dalla coppia stessa che sui social aveva sottolineato come la loro famiglia fosse uguale a tutte le altre, con battibecchi e discussioni.

Al momento sia Fedez che Chiara Ferragni non hanno commentata la notizia su una loro crisi e sui social, continuano a mostrare la loro quotidianità in gran tranquillità. Le voci sulla loro crisi saranno solo frutto di invidia o presto si scoprirà qualcosa che la coppia ha tenuto nascosto?

