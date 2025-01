Francesca, sorella di Chiara Ferragni, sarebbe incinta per la seconda volta? I rumors

Quando una famiglia si allarga è sempre una bella notizia e Chiara Ferragni in questo momento ne ha un gran bisogno. Stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia su RTL 102.5 la sorella di Chiara, Francesca Ferragni sarebbe incinta per la seconda volta. Se così fosse sarebbe davvero una bella notizia da annunciare ai fan e a coloro che ancora le seguono sui vari canali social.

Proprio a RTL 102.5 Gabriele Parpiglia ha lanciato un gossip che non è passato inosservato: Francesca Ferragni sarebbe di nuovo incinta. Lei è già mamma del piccolo Edoardo, venuto al mondo nel mese di giugno del 2022 dalla relazione col marito Riccardo Nicoletti. Se così fosse Chiara Ferragni potrebbe tornare a essere di nuovo zia.

Francesca Ferragni non ha ancora né confermato né smentito la notizia della sua gravidanza

Al momento, però, è corretto dire che Francesca Ferragni non ha ancora confermato il gossip su una sua eventuale gravidanza, ma allo stesso tempo non l’ha neanche smentita. Quindi l’indiscrezione di Parpiglia va presa con le giuste pinze in attesa di notizie ufficiali da parte dei diretti interessati. Qualora dovesse essere reale, però, i fan saranno al settimo cielo e pronti ad accogliere tra le loro braccia virtuali il beniamino della coppia Ferragni-Nicoletti.

Negli ultimi tempi la vita di Chiara Ferragni è stata stravolta dal divorzio dal rapper Fedez, che sarà uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2025 e che si affida alle Foglie del Destino, per non parlare dello scandalo del Pandoro-Gate fatto scoppiare dalla giornalista Selvaggia Lucarelli. La vita, però, continua e il cuore di Chiara sembra essere tornato a battere al fianco di Giovanni Tronchetti Provera. Anche se la coppia non è ancora uscita allo scoperto, in diverse occasioni sono stati beccati insieme. Si è anche parlato di una presunta gravidanza di Chiara, ma è stata smentita in maniera categorica.

