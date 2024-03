Chiara Ferragni e Fedez, vita da separati a Milano?/ Vita da mamma per lei: lui tra lavoro e famiglia

Chiara Ferragni e Fedez: cosa accade dopo la crisi matrimoniale

La crisi matrimoniale tra Chiara Ferragni e Fedez continua ad occupare le prime pagine dei giornali, ma anche i salotti televisivi. Il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì6 marzo, pubblica le nuove foto dei Ferragnez che, in quel di Milano, stanno cercando di vivere serenamente nonostante il periodo particolarmente difficile. Nelle foto pubblicate in esclusiva da Chi, si nota una Chiara Ferragni alle prese con le normali attività di una mamma. Nelle foto, infatti, Chiara è insieme ai figli Vittoria e Leone dopo essere andata a prenderli a scuola.

Fedez, invece, come riporta sempre Chi, si divide tra la sua casa di Milano, quella di Rozzano dei genitori e il suo lavoro. Nelle foto pubblicate da Chi, Fedez è in compagnia di Leonardo Maria Del Vecchio con il quale sta lavorando da circa un anno al progetto di una bibita, Boem, che coinvolge anche Lazza.

Chiara Ferragni e Fedez: le ultime dichiarazioni

Nell’intervista rilasciata ai microfoni di Fabio Fazio nella puntata di Che tempo che fa del 4 marzo, Chiara Ferragni, parlando del matrimonio con Fedez, ha dichiarato: “Io e Federico ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che da un giorno all’altro non ci si sente più. E’ un periodo di crisi ne abbiamo avute anche in passato, questa è una crisi un po’ più forte”.

Fedez, invece, ai microfoni di Pomeriggio 5, nel corso della puntata del 5 marzo 2024, ha detto: “Sono libero di comportarmi come preferisco, fino all’altro ieri posso essere stato un pornografo dei social e adesso decidere cosa postare. Io della mia vita pubblico quello che voglio e nascondo quello che voglio e spero che la gente si appassioni a qualcosa di più divertente tipo collezionare francobolli”











