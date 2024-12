Chiara Ferragni con il nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera foto insieme: ‘replica’ a Fedez

Chiara Ferragni e Fedez non sono più una coppia da oltre ad un anno, entrambi hanno voltato pagina ma il rapper non perde occasione per lanciare frecciate all’ex moglie. Ieri, infatti, solo per fare un esempio le ha lanciato delle frecciate al veleno attraverso il podcast di Khaled, Bosca e Kuma in cui ha fatto un esplicito riferimento al nuovo fidanzato di Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera: “Chi perde un marito trova un tesoro, amore fa rima con patrimonio.”

Tuttavia, l’influencer ed imprenditrice non sembra far caso alle provocazioni dell’ex marito ed infatti proprio sul numero in edicola oggi di Chi Chiara Ferragni ed il nuovo fidanzato Giovanni Tronchetti Provera sono stati beccati insieme. La coppia è uscita allo scoperto nei mesi scorso, adesso invece gli scatti del magazine li immortalano mentre passeggiavano per le vie di Roma, dopo una cena in una trattori a Fontana di Trevi hanno fatto una lunga passeggiata. I due si sono mostrati sempre sorridenti e disponibili con i fotografi nonostante la nota riservatezza dell’imprenditore. Insomma, sembra proprio una ‘replica’ di Chiara, involontaria e puramente causale alle provocazioni di Fedez.

Giovanni Tronchetti Provera, chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni: ormai coppia fissa

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera stanno insieme e non si nascondono più. L’uomo ha 41 anni ed è figlio di Marco Tronchetti Provera e di Cecilia Pirelli, è uno dei manager più pagati d’Italia, ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia dopo la laurea in Business Management a Londra. Per quanto riguarda la vita privata è stato sposato con Nicole Moellhausen, imprenditrice di origini tedesche e dalla loro relazione sono nati tre figli. I piccoli frequentano proprio la stessa scuola dei figli degli ex Ferragnez ed è lì che Chiara Ferragni e il manager si sono conosciuti.