Rieccoci con una nuova pagina della storia tra Fedez e Chiara Ferragni. Cos’è successo questa volta? Pare che dopo la notizia di Carlo Conti sulla partecipazione del rapper al Festival di Sanremo 2025, Fedez si è ripreso il suo spazio nel mondo del gossip. E da lì è partita una nuova stoccata nei confronti dell’ex moglie Chiara Ferragni, con la quale i rapporti non sembrano essere idilliaci. A far discutere nelle ultime ore è stata la frecciata che durante il podcast Real Talk, il rapper ha inviato all’influencer.

Durante il podcast di Khaled, Bosca e Kuma, Fedez si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Il tutto è avvenuto tramite un “gioco” organizzato dai produttori, per il quale il rapper avrebbe dovuto generare alcune strofe su canzoni improvvisando. Ed è proprio qui che il cantante non si è lasciato sfuggire questa meravigliosa occasione e ne ha approfittato per mandare un messaggio (tosto) all’ex moglie Chiara Ferragni. Andiamo a scoprire cos’ha detto e quali sono state le sue parole.

Fedez, le frasi durissime su Chiara Ferragni e quel riferimento a Giovanni Tronchetti Provera

Chiaramente, durante le strofe, Fedez non ha mai citato il nome di Chiara Ferragni, eppure i riferimenti erano palesi: “Ho pensato di varcare le porte dell’amore, ma stavo solo bussando sulla soglia del dolore“. Poi la rivendicazione sulla sua nuova vita: Fedez ha fatto capire agli spettatori che la vita di oggi gli piace molto più di quella di ieri: “Sul trono in cui ero seduto stavo tutto sedato, ho fatto la dolce vita, ma a me piace il salato“. E non è finita qui, continua anche con frasi sulla “vita perfetta” che a lui non appartiene.

Poi le strofe sulla malattia: il rapper ha continuato dicendo che per lei (presumibilmente Chiara Ferragni) avrebbe venduto anche un rene, ma purtroppo di organi ne ha troppo pochi. “Stanotte ho un altro malore, mi sa che tra poco tolgo il disturbo, il male che ho fatto in amore ho capito che adesso è arrivato il mio turno“. Ma il colpo finale deve ancora arrivare: “Chi perde un marito trova un tesoro, amore fa rima con patrimonio“, un chiaro riferimento a Giovannii Tronchetti Provera, nuovo fidanzato di Chiara Ferragni.