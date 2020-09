Chiara Ferragni è incinta?/ “Annuncio in arrivo” e nuovi indizi da foto social

Da alcune settimane, la vita privata di Chiara Ferragni e Fedez è tornata al centro del gossip. Da giorni, infatti, si parla di seconda gravidanza per l’influencer da oltre 20 milioni di follower, ma ogni volta il clamore della notizia è andato a scemare di fronte alla mancata conferma della coppia. Oggi però l’indiscrezione è rilanciata e porta ulteriori novità. È Fanpage che ci dà aggiornamenti grazie a ‘fonti vicine’, secondo le quali “Chiara Ferragni è incinta e il suo annuncio sarebbe prossimo.” Si legge però che: “Al momento non ci sono dettagli in grado di dare sostanza a un’indiscrezione di cui, tuttavia, si vocifera da giorni.” La gravidanza sarebbe dunque cosa certa e l’annuncio sarebbe in arrivo. La Ferragni però. almeno per ora, continua a tacere sull’argomento.

Chiara Ferragni mamma bis? Indizi social…

D’altronde sulla presunta seconda gravidanza di Chiara Ferragni non mancano indizi. Molti fan hanno notato che negli ultimi giorni la moglie di Fedez ha pubblicato solo outfit ‘comodi’, con felpe coprenti e morbide. Ha evitato di mostrarsi in costume o in abiti più aderenti: che sia una scelta voluta proprio dal pancino che potrebbe già vedersi? C’è inoltre da ricordare che la Ferragni, così come Fedez, non ha mai fatto mistero di desiderare un secondo figlio. Insomma, è chiaro che la coppia muoia dalla voglia di dare a Leone un fratellino o una sorellina. Non ci resta dunque che attendere questo attesissimo annuncio dell’influencer e imprenditrice.

Visualizza questo post su Instagram Saturday attire ❤️ Wearing @valentinaferragnistudio earrings 🙏🏻 Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 19 Set 2020 alle ore 6:56 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA