Chiara Ferragni festeggia la mamma Marina Di Guardo: “Mai lasciata nei momenti difficile”

Ieri Marina Di Guardo, la mamma di Chiara Ferragni ha festeggiato il suo compleanno con una splendida festa circondata dagli affetti più cari, le figlie e i nipoti soprattutto e l’influencer e imprenditrice ha voluto dedicare un toccante messaggio alla madre ringraziandola per averla sostenuta in questi mesi tutt’altro che facili segnati sia dai problemi giudiziari dopo lo scandolo dei pandori che sulla separazione da Fedez. Nel dettaglio la Ferragni ha postato su Instagram una carrellata di foto in compagnia della mamma e delle sorelle Francesca e Valentina.

E subito dopo Chiara Ferragni alla mamma Marina Di Guardo ha dedicato: “Tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra mamma, la donna che mi dà vita e amore ogni singolo giorno, mi ha dato speranza e forza in tutti i momenti più difficili della mia vita e non mi ha mai lasciato” E poi ancora l’imprenditrice ha aggiunto: “Mi hai dimostrato che niente è paragonabile all’amore di una mamma e tu sei il mio vero eroe. È grazie a te se sono qui piena di vita, è grazie a te se non ho mai smesso di lottare.” Il post toccante è visibile alla fine dell’articolo ed in poco tempo ha fatto incetta di like e commenti di auguri e congratulazioni.

Marina Di Guardo ha festeggiato il compleanno insieme alla figlie con una cena intima, riservata soltanto a loro. Tuttavia si vocifera che non fosse proprio così. Il sempre attento giornalista Giuseppe Calenda di Dagospia, infatti, ha rivelato che alla cena era presente anche la nuova presunta fiamma dell’imprenditrice digitale. Si tratta solo di voci, ma pare che il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni sia Giovanni Tronchetti Provera, figlio del più celebre Marco. Candela riporta: “Avvistati al ristorante La Briciola a Milano Chiara Ferragni e famiglia (sorelle e mamma) in compagnia di Giovanni Tronchetti Provera. Come Dagoanticipato l’influencer negli ultimi tempi ha acceso una affettuosa amicizia con l’erede di casa Pirelli”.

