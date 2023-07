Chiara Ferragni, gaffe sugli incendi in Sicilia: è bufera/ Fedez la difende ma poi cancella tutto

Chiara Ferragni e il post sulla Sicilia

Chiara Ferragni, in vacanza alle Eolie, ha pubblicato un post mostrandosi in compagnia delle amiche tra una gita in barca e un momento di relax. Il post è stato pubblicato dall’influencer lunedì 24 luglio scrivendo la seguente didascalia: “A good Monday”. Parole per augurare un buon inizio settimana quelle scelte dalla Ferragni, ma che hanno scatenato la dura reazione dei followers che, sotto il post, hanno criticato il gesto della Ferragni arrivato in un momento drammatico per le condizioni climatiche e i vasti incendi che hanno mettendo in pericolo l’Isola.

Tante le critiche rivolte alla Ferragni che è stata difesa dal marito Fedez. Il rapper, infatti, con un tweet, ha provato a difendere la moglie per poi cancellare il tweet sotto il quale, allo stesso modo, erano arrivati centinaia di commenti da parte degli utenti.

Le parole di Fedez per difendere Chiara Ferragni

Di fronte alle critiche ricevute da Chiara Ferragni, su Twitter, Fedez ha fatto notare come il post sia stato pubblicato prima dell’allerta incendi diramata dalla Protezione Civile: «La Sicilia va a fuoco, tu prendi un post di Chiara Ferragni di ieri mattina quando l’allerta della protezione civile fa riferimento a stanotte. Bravo. Serviva proprio una polemica inutile», scrive il rapper che ha poi cancellato tutto.

Successivamente è intervenuta la stessa Ferragni, ma anche in questo caso, non è mancata la polemica. «Milanesi spero stiate tutti bene», ha scritto facendo riferimenti ai potenti nubifragi che si sono abbattuti su Milano la scorsa notte. Poi ha aggiunto: «Siciliani spero stiate tutti bene».

