Chiara Ferragni, grossa perdita di follower dopo il caso Pandoro/ “Ecco quanti ne ha persi in soli 3 giorni”

Chiara Ferragni, fuga di follower per l’influencer dopo il caso pandoro: ecco quanti ne ha persi

Dopo la notizia della maxi multa dell’Antitrust da 1 milione di euro per il caso pandoro, Chiara Ferragni è sparita da social. L’ultimo contenuto pubblicato su Instagram è quello in cui si scusa per l’accaduto, un video che ha registrato al momento oltre 35 milioni di visualizzazioni. Dopo il silenzio totale. Ciò che però molti hanno notato in questi giorni è il calo dei follower della Ferragni.

Tanti utenti hanno deciso di non seguire più seconda influencer italiana più pagata (prima di lei solo Khaby Lame). Ma a subire lo scotto della delicata vicenda è stato anche suo marito Fedez, che come lei ha perso molti follower. Si parla infatti di quasi 70mila follower per Chiara e circa 23mila per Fedez.

Chiara Ferragni e i follower persi: come stanno le cose

La questione è stata analizzata da Roberto Esposito, Ceo di DeRev, società leader in strategia e comunicazione digitale, ai microfoni di Today.it: “Il danno subito è principalmente di reputazione e avrà sicuramente un impatto su tutte le attività commerciali che gestisce. – ha spiegato l’esperto – Quanto ai follower, in questi giorni sono sicuramente calati: solo negli ultimi tre giorni ha lasciato per strada oltre 66 mila utenti.”

L’esperto ha tuttavia sottolineato che, pur sembrando tanti, sono invece un numero contenuto rispetto ai suoi follower: “Sembrano tanti, ma se li rapportiamo agli oltre 29,7 milioni da cui partiva, la perdita per ora è appena dello 0,2 per cento; molto piccola anche rispetto alla sua crescita recente, perché nell’anno ha guadagnato circa un milione e mezzo di follower grazie all’operazione Sanremo e alle altre attività come la serie su Netflix”.











