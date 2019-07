Chiara Ferragni insultata per strada/ Madre e figlia: “E’ una m*rda senza trucco”

Disavventura per Chiara Ferragni, da lei stessa raccontata sul suo seguitissimo profilo Instagram. La popolare influencer, scendendo da un taxi, si è imbattuta in una donna sui 40 anni con figlioletta di 8 anni al seguito, che nel vederla un po’ in disordine si è lasciata andare ad un commento molto aspro e volgare, rivolgendosi alla bambina: “Non prestarle attenzione, lo vedi che è una m**** senza trucco?” Una frase che ha generato amarezza in Chiara Ferragni, che ha voluto raccontare quello che ha considerato un gesto di cattiveria gratuita, da una persona peraltro sconosciuta, che si è aggiunto ad alcuni recenti commenti che la influencer aveva ricevuto assieme alla sorella, provando alcuni vestiti per i quali le due Ferragni erano state definite senza mezzi termini dagli utenti (o sarebbe il caso di dire Haters) “troppo grasse”. E proprio su Instagram, il suo “campo di battaglia” per quanto riguarda la comunicazione, la Ferragni ha pubblicato una lunga riflessione su come le donne dovrebbero essere solidali fra loro e mai scadere in commenti di un certo tipo.

LA BATTAGLIA CONTRO IL BODY SHAMING

Questo il contenuto del post di Chiara Ferragni su Instagram sugli insulti ricevuti in strada, un accorato appello contro il body shaming: “Ieri, mentre scendevo da un taxi per andare al lavoro, una donna mi ha sorpreso con un commento terribile. Aveva probabilmente quarant’anni e, dopo avermi visto, ha detto a gran voce a sua figlia (che probabilmente aveva circa 8 anni): “Non prestarle attenzione, hai visto che sembra una m**** senza trucco”. La mia reazione è stata guardarla in stato di shock per un commento così maleducato e forte, e quella sensazione è rimasta con me tutto il giorno. Continuavo a chiedermi perché la gente deve parlare male degli altri, e perché la gente deve sempre criticare il tuo aspetto, più di ogni altra cosa? E perché le donne lo fanno di più e contro le altre donne? In un sondaggio che ho fatto sulle stories di Instagram martedì, dopo che mia sorella Valentina Ferragni è stata “socialmente attaccata” per non aver indossato una taglia da modella, ho chiesto ai miei seguaci se si sono mai sentiti a disagio o feriti per i brutti commenti sul loro aspetto fisico: l’89% di voi ha detto sì. Non è pazzesco? (..) Le donne vere si sostengono a vicenda. Insieme possiamo fare la differenza. Inizia con i piccoli passi: prova a dirti qualcosa di buono sul tuo corpo ogni giorno. E cerca di dare potere agli altri intorno a te, invece di buttarli giù.”





© RIPRODUZIONE RISERVATA