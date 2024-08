Chiara Ferragni, la moglie di Silvio Campara contro di lei: cosa è accaduto

La nuova relazione tra l’ex moglie di Fedez e l’imprenditore e CEO del marchio Golden Goose ha fatto storcere più di qualche naso, stando agli ultimi retroscena, infatti, Chiara Ferragni e Giulia Luchi avrebbero vissuto momenti di tensione di recente, con in particolare una telefonata tra l’influencer e la moglie di Silvio Campara che avrebbe avuto risvolti inattesi e toni accesi, come rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia: “Il dramma è esploso quando la Ferragni è a Capri e si lascia sfuggire una frase: “Lui me lo prendo” e lo fa mostrando le foto che scambiava col neo-fidanzato, seduta a un tavolino“.

Tra Chiara Ferragni e Giulia Luchi i rapporti sembravano distesi inizialmente, dopo la conoscenza scattata a Forte dei marmi con la donna che si era anche proposta di dare una mano a risollevare la figura dell’influencer dopo il periodo nero vissuto. E alcuni post contro l’ex moglie di Fedez sono arrivati fino alla moglie di Silvio Campara, che ha messo like in particolare a una frase: “Mi hanno sempre fatto schifo le donne che fanno rompere le famiglie” le parole finite nel mirino. Giulia Luchi non è una donna appartenente al mondo dello spettacolo in primo piano, anche se in passato ha avuto la sua botta di popolarità vincendo Miss Toscana dove conquistò la fascia di Miss Eleganza.

Chiara Ferragni, prove di convivenza con Silvio Campara?

Negli ultimi giorni il settimanale Chi ha ricostruito le varie tappe della storia tra l’imprenditrice digitale e l’imprenditore Silvio Campara, con la neonata coppia che avrebbe anche già fatto le prove di convivenza, con Chiara Ferragni finita a parlare con le sue amiche di una voglia di viversi il nuovo fidanzato anche tra le mura di casa.

I due si sono conosciuti nei mesi scorsi e tra l’influencer e Silvio Campara la scintilla sarebbe scoccata nonostante la presenza di Giulia Luchi nella vita dell’uomo, che non sembra aver frenato Chiara Ferragni dall’approfondire la conoscenza.

