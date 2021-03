CHIARA FERRAGNI, MOGLIE FEDEZ/ Qual è il nome della figlia? Loro l’hanno già deciso

Chiara Ferragni, moglie di Fedez, seguirà da casa il Festival di Sanremo: “Starò a Milano perché non ci può essere pubblico, e comunque sono molto vicina alla data del parto”, ha annunciato su Instagram pochi giorni prima dell’inizio della kermesse. “Meglio così”, ha aggiunto, “lo guarderò con Leo e la mia famiglia”. Quella di Chiara è un’assenza giustificata: l’influencer è in procinto di dare alla luce la loro seconda figlia, per ora soprannominata ‘Baby Girl’ in mancanza di notizie ufficiali su quale sarà il suo vero nome. I Ferragnez l’hanno già deciso: non sarà Gennara, non sarà Rachele (il primo era stato proposto scherzosamente da Fedez, mentre il secondo l’ha rivelato Leone), ma un terzo nome tuttora sconosciuto. La nascita della bambina è attesa quasi quanto quella del royal baby d’Inghilterra. D’altra parte, Chiara è per certi versi la ‘regina’ dei social, e tanto clamore è del tutto comprensibile.

Chiara Ferragni e Fedez genitori bis

Su Instagram, Chiara Ferragni e Fedez condividono l’entusiasmo per l’arrivo della loro seconda bambina. È ormai da mesi che, sui rispettivi profili, i due genitori condividono foto delle ecografie e del pancione di mamma Chiara. Anche Leone, il loro primogenito, non vede l’ora di conoscere la sorellina. La nascita – proprio come nel caso di Leo – è prevista per marzo: è per questo che Chiara ha preferito evitare di spostarsi da Milano a Sanremo, temendo sorprese proprio per i giorni del Festival. La sua prima gravidanza è stata problematica soprattutto nell’ultimo periodo. Il bimbo è nato con qualche settimana di anticipo rispetto a quanto previsto, ma questa volta sembra filare tutto liscio. La stessa Ferragni ha dichiarato di essere meno preoccupata: “La seconda gravidanza è più facile, sono stata meglio”. Purtroppo, però, la piccola non potrà nascere a Los Angeles com’era loro desiderio: “In America abbiamo tanta privacy, una casa, ma con la pandemia il parto negli Usa non è mai stata un’opzione”. L’ultima anticipazione sulla new entry di casa Lucia-Ferragni riguarda per l’appunto il doppio cognome: “Metterò entrambi i cognomi alla bimba, perché sono importanti allo stesso modo e dare solo quello del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d’accordo”, ha fatto sapere nelle storie. Chiara e Federico avevano fatto questa scelta anche per Leone, che con loro aspetta trepidante di poter abbracciare la sorella. Per inciso, il bambino è sempre stato coinvolto anche negli annunci social che riguardavano più strettamente la nuova arrivata.



