Chiara Ferragni/ “Natale festa della skifezza” era Diavoletta87 e lo odiava, ora…

Dal passato di Chiara Ferragni emerge un odio nei confronti del Natale che non potevamo immaginare a guardare quanto posta oggi su Instagram. C’è da dire che sono passati diversi anni dai tempi di Netlog, ma a rileggere le sue parole sembra proprio di trovarsi di fronte a un’altra persona. Sul web si trova una delle pagine del suo diario, dove si faceva chiamare col nickname “Diavoletta87”, dove si parla proprio delle festività che stiamo vivendo in questi giorni: “Il Natale è una delle feste che odio di più. Io non ho un minimo di spirito natalizio, ogni anno sempre la stessa storia. Festeggiamo la nascita di Gesù che ormai tutti sanno che non è nato quel 25 dicembre“. Passa poi a parlare della sua famiglia: “Tutti gli anni la famiglia si riunisce. Ci tocca stare con mia mamma ed andare da mia nonna a salutare zii e zie che non vedevo dal Natale precedente anche se viviamo a soli 40 km di distanza“.

Chiara Ferragni, “Natale festa della skifezza”: come la pensa oggi?

Anni fa ai tempi di Netlog Chiara Ferragni parlava del Natale come “festa della skifezza”, ma come la pensa oggi? Certo è anche comprensibile che 13 anni fa la più nota influencer d’Italia aveva appena 19 anni e che oggi è inevitabilmente più matura ma comunque è interessante fare un paragone. Per prima cosa oggi Chiara Ferragni è per prima cosa moglie e mamma, cosa che l’ha cambiata in meglio come capita anche alle persone non famose. Oggi sui social vediamo infatti il trionfo della sua famiglia con suo figlio Leone protagonista assoluto di queste feste e suo marito sempre amorevole e dolcissimo. Certo a vedere oggi però quelle foto lontane nel tempo oltre una decade viene da pensare come il tempo cambi inevitabilmente le cose.

