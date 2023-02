Chiara Ferragni sbotta a Sanremo per Fedez/ “Non sono qui per rappresentarlo…”

Chiara Ferragni, la reazione alle domande su Fedez

Occhi puntati sul Festival di Sanremo 2023, ma anche su Chiara Ferragni, alla sua prima esperienza televisiva. Prima del debutto, insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, Chiara Ferragni si è presentata in conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti presenti. Oltre alle classiche domande sulla sua decisione di accettare l’invito di Amadeus e come sta affrontando l’esperienza, non sono mancate le domande sul marito Fedez, presente a Sanremo con “Muschio selvaggio“. Pur essendo nella stessa città, Fedez e chiara hanno scelto di trascorrere la settimana in due case diverse.

In conferenza stampa è arrivata puntuale la domanda dei giornalisti su tale scelta. L’imprenditrice ha risposto con gentilezza al quesito: “Siamo in due case diverse, ognuno di noi ha un team di 8 persone ma soprattutto ritmi della giornata molto diversi. Quindi era un modo per concentrarci meglio. Ma riusciamo comunque a vederci”, le parole della Ferragni.

Lo sfogo di Chiara Ferragni

Se alle prime domande su Fedez, Chiara Ferragni ha risposto volentieri, l’atmosfera nella sala della conferenza stampa di Sanremo è cambiata quando qualche giornalista ha chiesto all’imprenditrice un’opinione sui testi “forti” e a volte “misogini” scritti dal marito “quando ancora non si conoscevano”. Una domanda che ha infastidito la Ferragni che, in modo diretto, ha fatto capire di essere a Sanremo per se stessa e non per parlare del marito.

“È qui anche lui a Sanremo, è fisso al Globo. Potete chiederlo a lui, è qui. Deve rispondere lui. Non sono qui a rappresentare lui o la coppia”, le parole dell’imprenditrice che salirà sul palco del Teatro Ariston durante la prima e l”ultima serata di Sanremo 2023.

