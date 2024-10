Striscia la notizia torna a occuparsi di Fedez, stavolta con Pinuccio, che ha realizzato un servizio sulla complessa rete di legami tra ultras, ‘ndrangheta e alcuni artistici che dominano il panorama della musica rap in Italia. Tra loro c’è Fedez, che era intenzionato a lanciare una società con l’ultrà del Milan Luca Lucci per occuparsi della gestione degli artisti e dell’organizzazione dei loro concerti.

In queste settimane sono state riportate intercettazioni telefoniche da cui emerge il piano alla base di questo progetto: a riannodare le fila è appunto Pinuccio, ricordando che Fedez doveva essere il responsabile del reclutamento dei colleghi, mentre l’amico Lucci doveva occuparsi dell’organizzazione.

Striscia la Notizia spiega anche che ci sarebbe stato un tentativo da parte dell’ultrà rossonero di mettersi in contatto con i Club Dogo, ma sarebbe andato a vuoto. “Quelli sono proprio babbi“, il commento di Fedez. Il rapper in tale circostanza ha confidato di tenere solo a Jake La Furia, che ha definito “un patatone” nel corso della conversazione.

FEDEZ LUCCI, IL PIANO PER FARE AFFARI INSIEME

Dall’intercettazione della conversazione tra Fedez e Luca Lucci, approfondita da Striscia la Notizia tramite il suo inviato Pinuccio, emerge anche il piano del rapper per allestire la “scuderia” di rapper. Ad esempio, aveva in mente di “portare via” anche Ernia e Rkomi, visto che sapeva che erano scontenti, questa la confidenza fatta all’ultrà del Milan.

I due hanno parlato spesso di affari, come nella lunga conversazione contenuta negli atti dell’inchiesta Doppia curva in corso a Milano, per la quale ci sono stati 19 arresti, tra cui quello proprio di Lucci, accusato di associazione per delinquere con Christian Rosiello, bodyguard di Fedez, che invece non è indagato.

Nella conversazione sopracitata il rapper si sarebbe anche lamentato di essere considerato un “infame” da molti colleghi e fa riferimento anche a personaggi del suo mondo, soffermandosi in particolare su due, che avrebbe minacciato ripetutamente di aggredirli quando era giovane e aveva una “testa calda“. Pinuccio, però, è pronto a fare nuove rivelazioni a Striscia la Notizia.

