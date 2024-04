“Chiara Ferragni sta molto male”/ Le voci sulla crisi preoccupano i fan: “Passa le giornate dalla psicologa”

«Chiara Ferragni sta molto male e si è chiusa a riccio». Così viene descritta l’influencer da chi la conosce bene. A rivelare il retroscena è Libero, che si sofferma sulla crisi della prima influencer mondiale. Una crisi legata alla sua sfera sentimentale e professionale. Tutto è cominciato col pandoro gate, poi in concomitanza con l’inchiesta per truffa aggravata della procura di Milano è arrivata la separazione dal marito Fedez. Di fatto, da dicembre la sua storia privata si sta mescolando a quella pubblica e giudiziaria.

Il quotidiano cita Alessandro Rosica, “l’investigatore social”, che descrive le condizioni dell’imprenditrice digitale rivelando che «passa le giornate dalla psicologa». Dunque, Chiara Ferragni passerebbe dalla casa alle sedute di terapia per superare questo momento difficile. La crisi coniugale sta pensando a livello emotivo e psicologico, essendo arrivata mentre provava a rialzarsi. Anche i numeri descrivono la situazione di difficoltà in cui versa. A dicembre ha perso nel giro di poche settimane 400mila followers.

IN CALO ANCHE IL VALORE DEI POST DI CHIARA FERRAGNI

Non molto a livello assoluto, ma c’è stato un danno d’immagine che ha avuto gravi ripercussioni a livello di sponsorizzazioni. Infatti, stando allo studio condotto dal portale Hopper Hq, ora i post #adv di Chiara Ferragni valgono quasi 93mila euro l’uno, ma la loro frequenza dall’inizio dell’anno è crollata. Il problema per l’influencer è che non bastano solo i migliori strateghi sul mercato per recuperare, visto che appunto c’è una crisi anche sentimentale.

A tal proposito, ora sta optando per un profilo più familiare a livello social. Dalle foto da ventenne ai ricordi dei viaggi in giro per il mondo, poi i figli Leone e Vittoria, che però nelle stories su Instagram appaiono rigorosamente di spalle. Di certo c’è che da quando è tornata da Dubai e ha affidato i bambini a Fedez che li ha portati a Miami, Chiara Ferragni si è “dileguata”. Un silenzio che sembra combaciare con le indiscrezioni delle ultime ore che la vogliono sofferente e solitaria.

