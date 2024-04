Fedez, notte da single dopo addio a Chiara Ferragni/ Viaggio con l’assistente Eleonora e serata in discoteca

Fedez e la vita da single dopo l’addio a Chiara Ferragni

Fedez sembrerebbe aver voltato pagina dopo l’addio a Chiara Ferragni. Mentre l’imprenditrice digitale era a Dubai con i figli Leone e Vittoria, Fedez si è recato a Roma per rilasciare l’intervista a Belve. Il rapper, come svela il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 3 aprile 2024, è arrivato nella Capitale in compagnia della sua assistente Eleonora con cui ha instaurato un rapporto di stima e rispetto. Durante il viaggio a Roma, Fedez e la sua assistente Eleonora si sono recati in un’agenzia di comunicazione internazionale per poi recarsi in un centralissimo hotel accompagnati da un autista e da una guardia del corpo.

Successivamente, come svela il settimanale Chi, si sono recati a cena in un club esclusivo della capitale per poi chiudere la serata in discoteca come racconta il settimanale Chi che pubblica anche le foto del soggiorno romano del rapper.

Fedez e la vita da single

Fedez e Chiara Ferragni sembrerebbero essere sempre più lontani. A testimoniarlo sono i movimenti di entrambi. Se la Ferragni ha trascorso una vacanza in famiglia con i figli, la sorella Valentina e la mamma, Fedez sta conducendo una vita da single come scrive Chi. Dopo aver acquistato una nuova casa in zoca Castello Sforzesco a Milano, ha ricominciato ad uscire e a divertirsi in compagnia degli amici.

Dopo gli ultimi anni trascorsi felicemente in famiglia accanto alla moglie e ai figli, con il matrimonio che sembrerebbe essere arrivato ad un punto di chiusura, Fedez si distrae concedendosi anche serate mondane insieme agli amici. Attualmente, però, si trova a Miami con il padre e i figli Leone e Vittoria.











