Chiara Ferragni, video con Leone/ Insulti sul web: “Ma posa sto caz*o di telefono!”

Chiara Ferragni non è di certo nuova alle critiche su Instagram. Queste fanno però più male se sono incentrate su suo figlio Leone e sul rapporto che c’è tra loro. È un video postato alcune ore fa dall’influencer a scatenare una marea di commenti negativi verso la Ferragni. In questo breve filmato, Leone, accompagnato dalla nonna Marina Di Guardo, arriva dalla mamma in auto. I due non si vedono da un po’, per questo la Ferragni decide di immortalare il momento e le sue conseguenti emozioni col suo cellulare, per poi postare tutto su Instagram. Una scelta che però non è piaciuta a molti dei suoi follower, che avrebbero preferito che un momento emozionante come questo rimanesse privato e che il primo pensiero dell’imprenditrice digitale non fosse quello di postarlo su poi Instagram.

Chiara Ferragni accusata dai follower: “Posa sto telefono!”

Infatti, ecco che sotto il video postato su Instagram da Chiara Ferragni si leggono commenti critici come: “È più importante condividerlo che viverlo”, e ancora “Sempre con sto caxxo di telefono in mano!! Ma goditi il momento”, o “Ma godersi almeno quei pochi secondi privatamente non sarebbe più carino? È bello vedervi felici, per carità, però ho trovato un po’ triste la scena di una mamma che aspetta di vedere la felicità del suo bambino con in mano il telefono per postarlo sui social.” E questo sono soltanto tre delle decine e decine di commenti che esprimono la stessa opinione. È davvero necessario postare tutto su Instagram? Una domanda che si pongono i follower della Ferragni che, al momento, non replica.





