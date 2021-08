Chiara Ferragni, video scherzo di Fedez/ Lei furiosa: “Stronz*, aspetta la vedetta!”

“Storia di una serata pazzerella”. Questo il titolo che Fedez ha dato all’ultimo video postato su Instagram che ha scatenato l’ilarità di tutti i suoi follower. Protagonista del video non poteva che essere sua moglie, Chiara Ferragni, vittima dell’ennesimo scherzo del rapper. Fedez e Chiara stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme ai figli Leone e Vittoria e ad alcuni amici. La stanchezza per le giornate piene, tra spiaggia, bambini e gite in barca, pare abbia fatto particolarmente presa sulla Ferragni che, a cena, riusciva a stento a tenere gli occhi aperti a tavola. Quale occasione migliore per Fedez per riprenderla e farle poi uno scherzo? Così, sotto la guida del cantante, gli amici si sono coordinati per urlare tutti nello stesso momento e far svegliare di soprassalto la moglie.

Le immagini di Chiara Ferragni che salta letteralmente dalla sedia hanno fatto in pochi minuti il giro del web. “Ma siete scemi?” urla lei nel video, dopo lo spavento. La scena è dunque finita sul web, sul profilo di Fedez, ed è stato immediatamente commentato da una furiosa Chiara che annuncia vendetta al marito. “Se continui a riprendermi mi inca**o, sei uno str***o.” ha commentato allora la Ferragni, lanciando dunque il monito al marito, “Aspetta la vendetta”. Dai precedenti, sappiamo che l’imprenditrice digitale sfrutterà la prima occasione per giocare a Fedez un brutto scherzo che, ovviamente, poi finirà dritto sul suo profilo Instagram.

