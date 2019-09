Chiara Ferragni, Vip sparano a zero sul look/ Lucas Peracchi: “Manico di scopa!”

Chiara Ferragni è stata criticata per il look. Ricordate l’abitino trasparente nero? Ecco. Tra le pagine del settimanale Nuovo, ne hanno parlato in merito “addirittura” Rita Dalla Chiesa, Giovanni Ciacci e Rosanna Cancellieri. “A molti vip non è piaciuto il look di Chiara Ferragni. Il marito Fedez pare orgoglioso. Voi da che parte state? Icona fashion o eccesso di cattivo gusto?”, scrive il direttore Riccardo Signoretti, condividendo il trafiletto del suo magazine in uscita. “I Vip contro la Ferragni – si legge ancora – è cafona, volgare, e…”. Poi le domande: “Siete d’accordo?” e “Da che parte state?”. Tramite i commenti di Instagram, anche il parere di Lucas Peracchi, ex tronista del trono classico di Uomini e Donne che dell’estetica ha fatto la sua “arma” e il suo “strumento” di lavoro. “Se era un bel vedere ci stava pure perché no, però dato che è una scopa non è il massimo ecco…”, riflette in fidanzato di Mercedesz Henger, lasciando tutti di stucco per avere definito pubblicamente una donna “scopa” per via delle forme (secondo lui) non eccessivamente “generose”.

Chiara Ferragni, il suo look con piace a Lucas Peracchi: “Manico di scopa!”

“Ma che commento da idiota…”, risponde subito una utente al parere di Lucas Peracchi. L’ex tronista ribatte: “Disse Socrate…”, per poi incassare nuovamente: “Catalizzare (forse voleva scrivere “catalogare”… ndr) una donna “chiunque sia” bastone di scopa semplicemente perché non ha chissà quale forme non penso possa far piacere… giudicarla fisicamente non è piacevole, potrebbe essere chiunque di noi… poi che sia criticabile o meno non importa ma in maniera non offensiva ci sono ragazze che ne soffrono, tu che sei personaggio pubblico dovresti solo dare l’esempio. Invece di incentivare questo tipo di critiche al mio parere idiote”. E così, da un trafiletto sul look di Chiara Ferragni, nasce la polemica social e l’odio web si alimenta, nutre, cresce, evolve… Dopo molte critiche, anche altrettanti messaggi a favore della moglie di Fedez: “L’invidia è una brutta bestia, viva la Ferragni!”. “Parla Ciacci?? Con il pizzetto blu e vestito come a carnevale…”.





